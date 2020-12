Nuovo Dpcm, conferenza stampa di Giuseppe Conte: orario e dove seguire

La firma per il nuovo Dpcm arriverà in giornata e il decreto entrerà in vigore a partire da domani, 4 Dicembre: Giuseppe Conte in conferenza stampa questa sera, orario e dove seguire.

Stasera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, apporrà la firma al nuovo Dpcm, varato per stabilire le misure restrittive che entreranno in vigore per il periodo natalizio. Misure restrittive che saranno valide, secondo quanto appreso, a partire da domani, 4 Dicembre e resteranno in vigore per diverse settimane. Il Coronavirus ha fortemente modificato l’approccio alla quotidianità di tutti i cittadini che, in previsione del Natale, attendono di comprendere quali saranno i divieti e cosa sarà possibile fare. Si è parlato a lungo di un Natale sobrio, all’insegna del buon senso. Si sono alternate proposte incredibili. La decisione, dunque, arriva oggi. Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm e terrà una conferenza stampa per illustrare ai cittadini tutte le novità.

Nuovo Dpcm, Giuseppe Conte in conferenza

Il discorso del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla nazione è previsto questa sera, alle ore 20.20 circa, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Sarà possibile seguire il discorso su tutte le principali reti televisive e in streaming sui canali ufficiali del Premier. Al momento, tra le bozze che sono pervenute, si è appresa la possibilità del divieto di spostamento tra Comuni nelle date del 25/26 Dicembre e del 1 Gennaio. Di un estensione e irrigidimento del coprifuoco e della decisione di celebrare la messa natalizia entro le ore 22. Bisognerà dunque attendere questa sera per comprendere a fondo le nuove misure restrittive necessarie per frenare la diffusione del contagio da Coronavirus. Vi terremo costantemente aggiornati riguardo ogni nuovo sviluppo.

I cittadini sono in trepidante attesa di scoprire le novità introdotte dal Nuovo Dpcm. Manca ormai pochissimo: questa sera Giuseppe Conte parlerà in diretta alla Nazione.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui