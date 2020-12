In questo scatto è una tenera bambina, oggi non si parla che di lei in tv: avete capito chi è? È una delle concorrenti dell’attuale GF Vip.

Sono tanti i vip che, attraverso i propri profili social, condividono con i followers scatti inediti del loro passato. Dagli inizi della carriera, alle foto tra i banchi di scuola, senza dimenticare le immancabili foto da bambini. Ricordi tenerissimi, che i personaggi più amati dal pubblico scelgono di condividere proprio con i fan, che con affetto li seguono e sostengono sui social. Ebbene, è quello che ha fatto anche una meravigliosa showgirl, che nello scatto che vi mostriamo era una piccola e paffuta bambina. È stata lei a pubblicare questa foto qualche anno fa, sul suo profilo ufficiale di Instagram. La riconoscete? Vi diamo un indizio: negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di lei! Il motivo? Si trova nella casa del Grande Fratello Vip!

In questo scatto è una tenera bambina, oggi non si parla che di lei in tv: è una delle concorrenti del GF Vip

Guardate bene questa meravigliosa bambina: sapreste dire di chi si tratta? È uno dei volti più amati della nostra tv e, attualmente, si trova nella casa più spiata d’Italia. Si, è proprio Elisabetta Gregoraci, che, come possiamo vedere, era bellissima sin da piccina: il suo sguardo e le sue labbra sono identiche! Una foto ricordo che la splendida conduttrice calabrese ha condiviso sul suo profilo Instagram qualche anno fa, emozionando i suoi numerosissimi fan. Fan che, mai come in questo momento, seguono e sostengono la loro beniamina, nell’occhio del ciclone per via della partecipazione al GF Vip 5. Elisabetta, infatti, è una delle protagonista assoluta di questa edizione del reality show, dove ha legato particolarmente con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. Nonostante il pubblico sognasse la love story, però, la conduttrice non si è sentita di andare oltre e, tra loro, c’è soltanto amicizia.

Attualmente, Elisabetta, come tutti i vip, si trova davanti a una dura scelta: continuare il suo percorso in casa fino alla nuova data finale ( febbraio 2021) o abbandonare il gioco nei prossimi giorni. Una decisione difficile, ma pare proprio che la Gregoraci sia orientata verso l’abbandono: la mancanza di suo figlio Nathan Falco è più forte di qualsiasi altra cosa. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata della tv. E voi, state seguendo il percorso della showgirl nel reality condotto da Alfonso Signorini?