Roberto Saviano, lo scatto inedito: lo avreste mai riconosciuto?

Il celebre scrittore e giornalista, Roberto Saviano, ha pubblicato un’immagine molto particolare: lo scatto è inedito, lo avreste mai riconosciuto?

Roberto Saviano è un celebre giornaliste e scrittore di origine napoletana. Il suo romanzo, Gomorra, ha riscosso un successo immenso e si è tramutato in un film e poi in una delle più celebri serie televisive del nostro paese. Il giornalista vive dal 2006 sotto scorta. Ha collaborato con le più famose testate giornalistiche italiane e straniere: La Repubblica, il New York Times, il TIME e moltissimi altri. Diplomato al liceo scientifico e laureato in filosofia, Roberto Saviano cresce nella realtà partenopea. Nel 2002 inizia a dedicarsi al giornalismo. Nel 2011 ottiene la Laurea ad Honoris causa in Giurisprudenza per “l’importante contributo alla lotta contro la criminalità e alla difesa del principio di legalità nel nostro Paese”. Scopriamo insieme lo scatto inedito di Roberto Saviano: l’avreste mai riconosciuto?

Roberto Saviano, lo scatto inedito

Il celebre giornalista riesce a mantenersi in contatto con il pubblico e i fan attraverso i suoi profilo social. E ha scelto proprio questo mezzo per condividere uno scatto inedito del suo passato. Nell’immagine, postata per celebrare la morte dell’iconico giocatore Diego Armando Maradona, è possibile ammirare un Roberto Saviano bambino. Completo azzurro, che rimanda alla squadra del Napoli e un pallone tra i piedi. Il piccolo Roberto Saviano cammina lungo una stradina, intento a “palleggiare” e divertirsi, come un qualunque altro bambino. Il celebre giornalista ha allegato un lungo messaggio all’immagine per omaggiare Diego Armando Maradona: “Ecco cosa è stato e cosa sarà sempre Maradona per me:” ha scritto, “la gioia negli occhi di un bambino che indossa la maglia del calciatore più forte del mondo”. Di seguito, l’immagine inedita.

Un’immagine davvero inedita per lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, lo avrete mai riconosciuto?