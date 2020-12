Stash di Amici è diventato finalmente papà, splendido annuncio a sorpresa: la notizia appena arrivata sui suoi canali social.

Era la notizia che tutti stavamo aspettando. E, finalmente, è arrivata. Stash è diventato papà. L’annuncio a sorpresa è arrivato qualche ora fa sui suoi canali social ufficiale. E, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti e felici tutti i suoi ammiratori. Sappiamo benissimo che, sin dalla sua prima apparizione televisiva ad Amici, il giovanissimo cantante campano ha riscosso un successo davvero impressionante. Non soltanto per l’incredibile musica che lui e la sua band ci hanno regalato in tutti questi anni, ma anche per la sua smisurata simpatia e battuta sempre pronta. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che la notizia della nascita della sua primogenita ha letteralmente spiazzato tutti. Ed, ovviamente, ha reso più entusiasti tutti i suoi adorati sostenitori. ‘È nata Grace’, ha scritto il bel Antonino Fiordispino in questo suo recentissimo post social. Ma ecco tutti i dettagli.

Stash è diventato papà, lo ha appena annunciato: gioia immensa

L’annuncio della gravidanza, lo ricorderete senza alcun dubbio, è arrivato in un momento non tanto facile per l’Italia. In piena prima fase emergenza Coronavirus, Stash aveva annunciato, durante la sua partecipazione ad ‘Amici Speciali’, di stare diventando per la prima volta. La sua bellissima fidanzata Giulia Belmonte era, infatti, incinta dell suo primo bebè. Una notizia davvero fantastica, c’è da ammetterlo. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha avuto un eco impressionante. Qualche ora fa, però, è arrivata una notizia ancora più incredibile. E, soprattutto, fantastica. Stash è finalmente diventato papà. La bellissima modella ha, infatti, messo al mondo la piccola Grace. Un evento spettacolare, da come si può chiaramente comprendere. E che, come dicevamo precedentemente, ha reso felici ed elettrizzati tutti i carissimi ammiratori e sostenitori del cantante campano e della sua band.

‘È nata Grace. Ed è la cosa più bella del mondo’, recita così il messaggio che Stash ha scritto sui suoi canali social per annunciare la nascita della sua primogenita. Congratulazioni alla coppia. Ed, ovviamente, benvenuta al mondo piccola Grace!

