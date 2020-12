Temptation Island, una coppia molto discussa si dice addio: “È finita”

Una coppia molto discussa di Temptation Island si dice addio per sempre: “È finita”, ecco di chi stiamo parlando

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. In seguito al successo della trasmissione, dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP del programma condotta da Alessia Marcuzzi. Il format prevede la partecipazione di sei coppie, le quali vengono divise per ventuno giorni in due villaggi diversi, in cui devono convivere con dodici tentatori e dodici tentatrici. Alla fine del viaggio nei sentimenti, la coppia deciderà se uscire insieme dal programma oppure separati.

Temptation Island, una coppia si dice addio: chi sono

Una coppia molto discussa di una recente edizione di Temptation Island si dice definitivamente addio. Stiamo parlando di Anna Boschetti e Andrea Battistelli: i due fidanzati hanno partecipato ad una delle recenti edizioni del reality show di Canale 5. Anna è una parrucchiera romana, ha 37 anni ed ha due figlie avute da una precedente relazione amorosa. Andrea, invece, è uno chef, anche lui originario di Roma ed ha 27 anni. Tra di loro c’è una differenza d’età di ben dieci anni. I due si sono conosciuti nel ristorante in cui lavora Andrea e all’inizio la loro relazione è stata abbastanza burrascosa. Dopo due anni di fidanzamento hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality show delle tentazioni. Al termine dei ventuno giorni, nonostante le numerose incomprensioni, Anna e Andrea hanno deciso di uscire insieme dal programma.

A distanza di qualche mese dalla fine di Temptation Island, Anna Boschetti annuncia a Novella 2000 la fine della sua storia d’amore con Andrea Battistelli: “Andrea ha frequentato Beatrice e Angelica, due tentatrici del programma. Entrambe mi hanno confermato di averlo rivisto. Messo alle strette lui ha confessato. Sono convinta sia andato a letto con loro” – poi prosegue – “L’ho sbattuto fuori casa. Viene quasi tutte le sere a piangere sotto casa mia”. La Boschetti, però, pare sia intenzionata a perdonarlo: “Mi dovrebbe chiedere di sposarlo“.