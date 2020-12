Tommaso Zorzi, chi gestisce i social dell’influencer mentre lui è nella casa del GF Vip? Ecco chi c’è dietro i suoi profili.

Un’edizione che potremmo definire infinita, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Il reality show di Canale 5, infatti, non terminerà in questi giorni, come inizialmente previsto, ma a inizio febbraio! Un prolungamento dovuto al grande successo ottenuto da questa edizione, seguitissima dal pubblico, soprattutto in questo particolare periodo in cui bisogna stare in casa. E tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è senza dubbio lui, Tommaso Zorzi. Il giovane influencer è uno dei concorrenti preferiti del pubblico, che lo supporta, soprattutto attraverso i social. È proprio nel corso della sua esperienza al GF Vip che il profilo Instagram di Tommaso ha raggiunto quota un milione di followers! Ma in tanti si chiedono: chi gestisce i social di Zorzi mentre lui è nella casa? Ve lo sveliamo noi!

Tommaso Zorzi, ecco chi gestisce i suoi canali social mentre lui è nella casa del GF Vip

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip. Brillante, ironico e con la battuta sempre pronta, il concorrente è amatissimo dai telespettatori, che, soprattutto sui social, commentano le avventure del loro beniamino. E, proprio sui social, in particolare su Twitter, in molti avranno notato che spesso si parla di un certo “Lazzaro”, quando si fa riferimento a Tommaso. Di chi si tratta? Di Lazzaro Fantasia, talent manager del concorrente del GF Vip. È proprio lui a gestire le sue pagine social mentre Tommaso è nella casa e, proprio come Zorzi, Lazzaro è dotato di una spiccata ironia. È per questo che i fan impazziscono anche per lui, sempre pronto a commentare gli avvenimenti nella casa attraverso i social di Tommy. Ospite a GF Party un po’ di tempo fa, Lazzaro ha rivelato: “Non guardo più i messaggi diretti nei suoi account, perché ne arrivano troppi, quindi hanno iniziato a scrivere a me ogni giorno perché vogliono uscire con lui.” Eccoli insieme in uno scatto pubblicato da Zorzi sul suo Instagram un po’ di tempo fa:

Insomma, a Tommaso servirà un bel po’ di tempo per leggere tutti i messaggi che si ritroverà sui suoi social. E voi, state seguendo il suo percorso nella Casa più spiata della tv?