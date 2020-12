Vi ricordate Riccardo e Camilla? È stata la scelta più belle ed emozionante di Uomini e Donne: ecco che fine hanno fatto oggi.

Sono diversi anni, ormai, che Uomini e Donne va in onda su Canale 5. E, stagione dopo stagione, riesce sempre a conquistare un interesse davvero incredibile. Amatissimo e seguitissimo, il dating show di Maria De Filippi è un ottimo modo per trovare l’amore della propria vita. Ne sono l’esempio lampante tantissime coppie. A partire, quindi, da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Fino a Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo e tantissime altre coppie. Impossibile dimenticare tra di loro, infatti, i giovanissimi Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Veri e propri protagonisti indiscussi della stagione di Uomini e Donne nel 2016, i due romani si sono incontrati negli studi televisivi di Cinecittà. E da quel momento non si sono più lasciati. Tanto è vero che ieri, Mercoledì 2 Dicembre, festeggiano ben quattro anni di fidanzamento. Ecco, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata la loro vita dopo il programma? Scopriamolo insieme.

Vi ricordare Camilla e Riccardo di Uomini e Donne? Che fine hanno fatto a distanza di anni

Correva l’anno 2016 quando Riccardo Gismondi sedeva sul trono di Uomini e Donne. E conosceva la bellissima e giovanissima Camilla Mangiapelo. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, sono passati ben quattro anni. Eppure, i due ragazzi continuano ad amarsi davvero alla follia. Proprio ieri, come detto precedentemente, infatti, festeggiano ben quattro anni d’amore. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: com’è cambiata la loro vita dopo il programma? A distanza di quattro anni dalla loro partecipazione, cosa fanno oggi Riccardo e Camilla? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi svegliamo ogni dettaglio. Stando a quanto si apprende dal suo canale social ufficiale, sembrerebbe che la giovanissima romana sia un’amatissima ed apprezzatissima influencer. Proprio attraverso il suo canale Instagram, la Mangiapelo è solita scambiare utilissimi consiglio alle sue adoratissimi sostenitrici. Medesimo discorso, poi, per il bel Riccardo. Da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe che il romano sia ancora fortemente legato allo sport. In passato, infatti, è stato uno giocatore di basket nella squadra ‘Fortitudo Anagni’. Attualmente, però, non ci è dato sapere se vi gioca ancora oppure no.

A voi piace come coppia? A noi, tantissimo!

