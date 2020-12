Riccardo Guarnieri è uno dei cavalieri del trono Over di Uomini e Donne e ha parlato di un possibile ritorno della sua ex fiamma, Ida Platano: “Non vedo l’ora”.

Si tratta di uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne che si è raccontato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Parliamo di Riccardo Guarnieri che, al momento, ha ripreso la sua frequentazione con la bella Roberta Padua. I due, infatti, avevano avuto una rottura abbastanza forte tanto che il cavaliere si era beccato anche uno schiaffo dalla dama. Intervistato a proposito di un possibile ritorno di Ida Platano, sua ex fiamma ad Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha risposta con molta sincerità: “Non vedo l’ora”. Scopriamo tutti i dettagli di cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri su Ida Platano

Il cavaliere, intervistato per Uomini e Donne Magazine, ha parlato del suo rapporto con Ida Platano e, soprattutto, di un possibile ritorno della dama nel programma. “Non vedo l’ora” ha dichiarato Riccardo Guarnieri, secondo quanto riportato da Fanpage. “Non vedo l’ora di affrontarla” ha detto, spiegando di avere adesso un “quadro chiaro della situazione” e di non temere un confronto con Ida. Il cavaliere ha anche aggiunto che non avrebbe problemi ad assistere alla frequentazione tra la ex e un eventuale nuovo uomo. Riccardo si è detto certo di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per salvare il loro rapporto. “Solo lei non l’ha capito ed è questa l’unica cosa che mi dà fastidio” ha affermato. Non ci resta quindi che attendere per vedere se ci sarà un ritorno di Ida Platano.

E voi, cosa ne pensate delle parole di Riccardo Guarnieri? Vi piacerebbe rivedere Ida nel programma Uomini e Donne?

