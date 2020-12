Valeria Fabrizi, tragico lutto: “Tu sei il per sempre”, un dolore straziante

Tragico lutto per l’attrice Valeria Fabrizi: “Tu sei il per sempre”, un dolore straziante.

Il terribile lutto che ha colpito l’amatissima attrice ha destato un vuoto indescrivibile. Valeria Fabrizi ha voluto così ricordare suo Marito Tata Giacobetti, scomparso 32 anni fa. E’ sicuramente una delle attrici più amate ed apprezzate, e con il suo talento ha conquistato davvero tutti. Il suo esordio è legato ai fotoromanzi, infatti, ha iniziato la sua carriera proprio così, ma il debutto al cinema arriva nel 1954 nel film ‘Ridere! Ridere! Ridere!’. Da quel momento, la sua carriera non conosce limiti, raggiungendo una fama incredibile. Un talento eccezionale, accompagnato da una bellezza incommensurabile. Infatti, non tutti sanno che ha partecipato a Miss Universo, arrivando ad un passo dal podio, giunse al quarto posto. Ma non solo bravissima, si è sempre fatta notare per la sua persona tanto buona e spontanea, qualità che i telespettatori non hanno potuto non apprezzare. Purtroppo, l’attrice nel corso degli anni è stata colpita da un evento terribile, la morte di suo marito: “Tu sei il per sempre“.

Valeria Fabrizi, il terribile lutto: “Tu sei il per sempre”

Un dramma terribile questo vissuto dall’amatissima e bellissima attrice Valeria Fabrizi. La morte di suo marito ha lasciato un vuoto incolmabile. La donna ha voluto ricordare il suo amato con una foto sui social in cui appare con lui, e lasciando una meravigliosa didascalia: “Sono passati 32 anni da quel giorno, ma l’amore non invecchia mai! Tu sei il per sempre, Tu sei il presente!”, ha scritto Valeria. Giacobetti è morto 32 anni fa, dopo che la coppia aveva da poco raggiunto il 25esimo anno di matrimonio. Un lutto terribile che sicuramente ha spezzato il cuore dell’attrice, allora giovanissima.

Un ricordo tanto commovente e profondo, la Fabrizi ha voluto così esprimere l’amore che ancora oggi, nonostante gli anni passati, è presente per il suo amato. Perchè l’amore non passa mai, si perde soltanto la presenza, ma rimane in noi l’anima, l’essenza della persona perduta!

