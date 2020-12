Amici Arianna Gianfelici, il lutto che l’ha segnata: “Accettare che non posso parlarti…”, la dolorosa perdita della cantante.

Amici 20 è entrato ormai nel vivo. La classe della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi è quasi al completo, anche se, come sempre, gli sfidanti esterni possono ‘rubare’ il banco a chi lo ha già ottenuto. Tra le protagoniste di questa stagione c’è sicuramente lei, Arianna Gianfelici. La cantante è nel team di Rudy Zerbi, il quale però non ha esitato a metterla in discussione, soprattutto per via di alcuni atteggiamenti dell’allieva, che ha messo poco impegno in alcune lezioni. Ma forse non tutti sanno che Arianna ha subito una perdita dolorosissima: il suo papà è scomparso quattro anni fa, colpito da un infarto mentre guidava la moto. Con lui c’era anche Arianna. Un incidente terribile, che ha segnato per sempre la vita della giovane ragazza. Che, su Instagram, qualche anno fa, ha dedicato un post da brividi al suo papà. Leggiamolo insieme.

Amici Arianna Gianfelici, il lutto che l’ha segnata: il ricordo del suo papà

“Non ti sei mai arreso, sei sempre stato un guerriero, il mio guerriero! I miss you dad”. Si conclude così il messaggio da brividi che si legge in un post condiviso da Arianna sui social, qualche anno fa. Un post in cui mostra uno scatto in cui si trova proprio in sella alla moto del suo papà:

Durante un daytime di Amici, è stata proprio la cantante a raccontare la tragica scomparsa del papà, avvenuta proprio mentre erano insieme in moto: colpito da un infarto, i due sono finiti in un burrone. Una perdita dolorosissima per Arianna.

Come abbiamo detto, Rudy ha messo in discussione il banco di Arianna e, stando a quanto trapela dalle anticipazioni della prossima puntata, non ha ancora deciso di ridarle la maglia, non soddisfatto della sua esibizione. Pare però, che qualora Zerbi volesse eliminarla, Arisa sarebbe pronta ad accoglierla nella sua squadra. Per Arianna quindi non ci sarebbe pericolo di lasciare la scuola. Ma ci toccherà attendere i prossimi giorni per scoprire tutte le novità direttamente dalla scuola più amata della tv. E voi, state seguendo questa edizione del talent show targato Maria De Filippi?