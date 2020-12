Antonella Clerici, splendida sorpresa in diretta: è rimasta senza parole

Antonella Clerici, splendida sorpresa in diretta: la conduttrice non se l’aspettava proprio ed è rimasta senza parole, cos’è successo.

È rimasta completamente senza parole, Antonella Clerici. Proprio nel corso della puntata odierna di ‘È sempre mezzogiorno’, la sua bellissima conduttrice ha ricevuto una splendida ed inaspettata sorpresa che l’ha resa completamente pazza di gioia. Non è assolutamente che accade, è vero. Già nel corso della sua prima puntata e, soprattutto, in occasione del suo ritorno effettivo sul piccolo schermo, la bellissima Clerici ha ricevuto la telefonata improvvisa di Carlo Conti, suo grande amico, in diretta. Quella ricevuta oggi, Venerdì 4 Dicembre, le ha riempito il cuore di gioia. Tra qualche giorno, la simpaticissima Antonellina nazionale compirà gli anni. Ed è proprio per questo motivo che una persona molto speciale ha deciso di sorprenderle letteralmente. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, chi è che ha voluto sorprenderla e lasciarla senza parole in diretta? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Antonella Clerici, splendida sorpresa in diretta: non se lo sarebbe mai immaginata

Non poteva credere ai suoi occhi quando, nel corso della diretta odierna di ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici ha ricevuto una splendida sorpresa. Domenica 6 Dicembre, come dicevamo precedentemente, la bellissima conduttrice televisiva compirà gli anni. Ed è proprio per questo motivo che una persona molto speciale ha voluto letteralmente sorprenderla e lasciarla senza parole. Proprio oggi, Venerdì 4 Dicembre, il suo compagno Vittorio Garrone ha voluto presentarsi, seppure in collegamento, in diretta. Ed ha voluto letteralmente stupirla con un messaggio davvero da brividi. Una sorpresa davvero fantastica, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, l’ha immediatamente lasciata senza parole. Anche perché, diciamoci la verità, chi è che non avrebbe avuto una reazione del genere? Decisamente nessuno! Ricevere un’intrusione del genere da parte di una delle persone più importanti della propria vita, ammettiamolo, è un’emozione davvero incredibile.

Sicuramente Antonella Clerici non si sarebbe affatto aspettata una sorpresa del genere. E la gioia della conduttrice ce lo testimonia davvero alla grande. Insomma, un preludio davvero incredibile. Non osiamo immaginare cosa accadrà nel giorno del suo completanno.

