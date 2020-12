Arisa, retroscena incredibile: quel dettaglio di cui non vi siete mai accorti

La talentuosa Arisa è una delle cantanti più acclamata del panorama musicale: ecco un incredibile retroscena che la riguarda, un dettaglio di cui non vi siete mai accorti.

È una delle cantanti più talentuose e apprezzate del panorama musicale italiano. La splendida Arisa ha un talento incredibile che l’ha consacrata tra i grandi artisti italiani. Nata a Genova, classe 1982, riesce a vincere una borsa di studio nel 2007 per il Centro Europeo Toscolano, moderna scuola per autori, musicisti e cantanti. Nel 2009, vince Sanremo con il brano “Sincerità” e nel 2012, di nuovo in gara, si classifica seconda. Torna a vincere al Festival nel 2014 nella categoria “Campioni”. L’abbiamo ammirata anche nel ruolo di giudice a X Factor e, di recente, come professoressa del celebre programma Amici giunto alla ventesima edizione. C’è un retroscena incredibile che riguarda la talentuosa Arisa e di cui non vi siete mai accorti: scopriamo il dettaglio straordinario.

Aria, incredibile retroscena: un dettaglio di cui non vi siete accorti

Il suo vero nome è Rosalba Pippa, come i fan più appassionati sapranno. Qualche tempo fa si è mostrata completamente senza trucco sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre quattrocentocinquantamila fan con la quale la cantante si mantiene in contatto, aggiornandoli riguardo la sua vita e il suo lavoro. Un retroscena incredibile su Arisa riguarda il suo nome d’arte. Non tutti sanno o si sono accorti che “Arisa” altro non è che l’anagramma delle iniziali di tutti i membri della sua famiglia. Antonio, il padre, Rosalba lei stessa, Isabella e Sabrina, le sue sorelle e infine Assunta, la madre. Un’idea davvero dolcissima e piena di originalità, che rispecchia perfettamente la celebre cantante.

E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile dettaglio sulla celebre cantante? Un’idea davvero incredibile e molto tenera, non siete d’accordo?

