L’ottava edizione di Bake Off Italia è terminata ed è Sara a trionfare alla fine dell’ultima puntata: età, Instagram, marito e la passione.

Si è conclusa questa sera, Venerdì 4 Dicembre, l’ottava edizione di Bake Off Italia. A distanza di alcuni mesi dall’inizio di questa nuova ed incredibile stagione, il programma condotto da Benedetta Parodi è giunto alla fine. Un’edizione inedita, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, ha previsto una serie di novità e colpi di scena. A partire, quindi, dall’introduzione tra i giudici di Csaba Dalla Zorza. Fino all’eliminazione inaspettata di Peperita in seguita ad una rovinosa caduta. Insomma, un viaggio molto ma molto intenso. Ecco, ma chi ha trionfato al suo termine? Beh, la risposta è davvero semplice: Sara Moalli. Giunta in finale con Monia e Philippe, la bellissima di Gallarate è riuscita ad avere la meglio. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente su di lei? L’abbiamo vista destreggiarsi alla grande tra i fornelli e magnifiche torte da preparare, ma cosa sappiamo su di lei? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa!

Sara vince Bake Off Italia, ma chi è esattamente? Età, Instagram e marito

E così Sara ha vinto l’ottava edizione di Bake Off Italia. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Procediamo con ordine. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la giovanissima Moalli sia nata a Gallarate, a Varese, l’8 Aprile del 1991. E che, dopo aver conseguito il diploma presso il Politecnico di Milano, abbia deciso di intraprendere la carriera da interior design. Molto presto, però, resasi conto della sua passione, ovvero la pasticceria, ha deciso di abbandonare questo mondo, per dedicarsi completamente alla sua dedizione. Insomma, giovanissima, ma molto determinata. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, seppure i suoi quasi trent’anni, la bellissima Sara sia felicemente sposata con Simone da circa un anno. E che, almeno per il momento, non abbia ancora figli. Tuttavia, l’amore per i bambini è determinante nella sua vita. Perché, a quanto pare, la bellissima Sara è particolarmente legata alla figlia di sua sorella Deborah.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, infine, sembrerebbe che la bellissima Sara sia particolarmente appassionata di sport. Oltre a trascorrere diverso tempo in palestra, sembrerebbe che la vincitrice di Bake Off abbia giocato anche a pallavolo.

Oltre la pasticceria, ha anche un’altra passione

Non solo pasticceria e sport, ma anche la musica. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Sara sia particolarmente appassionata di musica. E di una cantante in particolare. Stiamo parlando, infatti, di Laura Pausini.