Barbara D’Urso, splendida notizia: è stato appena annunciato

Barbara D’Urso, splendida notizia per la conduttrice Mediaset: è stato appena annunciato.

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Al timone di ben tre trasmissioni di successo, la D’Urso è davvero inarrestabile. E, a quanto pare, la vedremo in onda ancora per un bel po’. A cosa ci riferiamo? Ad una splendida notizia, arrivata proprio poco fa. Precisamente, in diretta a Pomeriggio 5. La conduttrice lo ha annunciato ai suoi telespettatori al termine della puntata di oggi, dichiarandosi davvero felice. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Barbara D’Urso, splendida notizia: l’annuncio in diretta a Pomeriggio 5

Live Non è la D’Urso si allunga! Ebbene si, il seguitissimo talk show di Canale 5 non terminerà il 13 dicembre, come inizialmente previsto, ma proseguirà ancora per un settimana, fino al 20 dicembre. Poi, le ferie natalizie e il ritorno in onda a partire dal 10 gennaio. Un annuncio che Barbara D’Urso ha lanciato proprio oggi, alla fine della puntata di Pomeriggio 5. La presentatrice partenopea ha spiegato che l’azienda Mediaset, visto il grande successo ottenuto, le ha chiesto di prolungare e lei, ovviamente, ha accettato molto volentieri. La trasmissione della domenica sera, quindi, avrà una puntata in più, per poi fermarsi per il consueto stop natalizio. La D’Urso continuerà intanto ad andare in onda tutti i giorni con Pomeriggio 5, che terminerà il 18 dicembre e riprenderà il 7 gennaio. Domenica Live, invece, si fermerà il 13 dicembre per poi tornare il 10 gennaio, nello stesso giorno della ripresa di Live.

Insomma, Barbara ci terrà compagnia ancora per un bel po’! E, anche questa domenica, la conduttrice sta preparando un’accesissima puntata di Live. In studio, tra gli altri, ci saranno Manuela Arcuri e Gabriel Garko e torneranno anche Paolo Brosio e la sua giovane fidanzata. Inoltre, ci sarà un’ampia pagina dedicata al campione argentino Diego Armando Maradona, scomparso di recente all’età di 60 anni. Non ci resta che attendere qualche giorno per una nuova e ricchissima puntata del talk di Canale 5. Non perdetevela!