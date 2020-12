Christian De Sica, dolorosissima perdita: ‘Ci manchi’, il drammatico lutto

Christian De Sica, dolorosissima perdita: il messaggio straziante per questo lutto drammatico è apparso sui social, i dettagli.

È uno degli attori italiani più amati ed apprezzata da tutto il pubblico italiano, Christian De Sica. Colonna portante di tantissimi film di successo, tra l’altro uno dei suoi ultimi capolavori sarà disponibile tra pochissimi giorni, decanta di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Seguitissimo ed apprezzatissimo, l’attore romano non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adoratissimi sostenitori. Lo ha fatto anche un po’ di tempo fa. Quando non ha potuto affatto fare a meno di rendere partecipi il suo pubblico di un gravissimo lutto che, ancora adesso, lo addolora profondamente. ‘Ci manchi’, ha scritto il buon De Sica a corredo di questo scatto. Un messaggio breve e conciso, c’è da ammetterlo. Ma che tuttavia esprime chiaramente il suo dolore. D’altra parte si sa benissimo che perdere una persona cara non è assolutamente una cosa da nulla. Certo, si continua ad andare avanti, perché è il percorso di vita che ce lo consente, ma il dolore rimarrà per sempre. Ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

Christian De Sica, gravissimo lutto: il messaggio straziante

Superare la morte di una persona cara, si sa benissimo, non è assolutamente cosa da poco. E lo sa bene Christian De Sica. Che, a distanza di diverso tempo dalla morte di sua mamma, non può fare a meno che esprimere tutto il suo dolore per questo drammatico lutto. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo social, infatti, abbiamo rintracciato un post davvero da brividi che risale ad un po’ di tempo fa. Con un’incantevole fotografia della sua bellissima mamma, l’attore romana ha voluto concederle un saluto. E un dolce e gentil pensiero. Un gesto che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passato. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Immediatamente, infatti, il suo carissimo ed affettuosissimo pubblico ha tentato di ‘rincuorare’ l’attore romano. Guardare per credere!

‘Ciao mamma, ci manchi’, ha scritto Christian De Sica a corredo di questa bellissima fotografia. Un messaggio brevissimo, da come si può vedere. Ma che, tuttavia, racchiude alla grande il suo immenso ed intramontabile dolore.

Sapete che anche lui ha contratto il Covid?

Tra i tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche Christian De Sica risulta tra quelli che hanno contratto il Covid. In una sua recentissima intervista, l’attore romano ha raccontato di essere risultato positivo al Coronavirus. Fortunatamente, è andato più alla grande. A parte un po’ di ‘febbriciattola’, sembrerebbe che il buon De Sica non abbia avuto particolari sintomi tipici del virus cinese.

