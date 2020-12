Coronavirus, morto Joe Luna: il comico che aveva raccontato la malattia

Coronavirus, è morto il comico Joe Luna: aveva raccontato la sua esperienza con la malattia attraverso i social, aveva trentotto anni.

È morto il comico Joe Luna, aveva solo trentotto anni e da diverse settimane lottava contro il Coronavirus. Era stato ricoverato solo alcuni giorni fa, ma aveva raccontato la sua esperienza con il Covid attraverso i social. Il comico statunitense aveva pubblicato l’ultimo video proprio dall’ospedale. La sua ipotesi era quella di essersi contagiato a casa della suocera e pare che anche la compagna fosse risultata positiva. Joe Luna soffriva di diabete e aveva dovuto subire una doppia amputazione. Secondo quando si apprende, i funerali si terranno Sabato a partire dalle ore 16 fino alle ore 20. Il comico aveva parlato spesso del Coronavirus attraverso i suoi profili social. Ecco le sue dichiarazioni.

Coronavirus, morto Joe Luna

Il comico statunitense, Joe Luna, è morto alcuni giorni dopo il suo ricovero. “Wow, questo non è uno scherzo e soprattutto se sei diabetico pioverà forte su di te” aveva detto, in uno dei suoi tanti post sui social. “Se pensi che COVID sia uno scherzo – se pensi che questo non sarai tu – allora fidati di me, perché colpisce tutti in modo diverso” aveva spiegato in un video. “Sono stato colpito in modo molto grave”. Parole che, oggi, appaiono davvero tristi. In un filmato pubblicato dall’ospedale, il comico ha dichiarato: “La mia polmonite è peggiorata. Tutto sta andando in rovina in questo momento”. La sua morte ha segnato i fan e i familiari, che sono ovviamente distrutti dalla perdita. “Vi mostrerò il mio viaggio attraverso i momenti buoni e cattivi” aveva detto il 22 di Novembre, attraverso un altro video. E così ha fatto fino alla fine.

Una notizia davvero tragica, ci uniamo al cordoglio della famiglia per la perdita di Joe Luna.