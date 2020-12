In uno dei suoi post su Instagram, Csaba Dalla Zorza non ha potuto fare a meno di esprimere il suo dolore per il bruttissimo lutto.

È uno dei ‘temutissimi’ giudici di ‘Bake Off Italia: dolci in forno’ e di ‘Cortesie per gli Ospiti’, Csaba Dalla Zorza. Autrice di ben diciassette libri e conduttrice televisiva di numerosi programmi televisivi di successo, la bellissima milanese decanta di un seguito davvero clamoroso. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento al successo dei suoi programmi di cucina e di molto altro ancora, ma anche all’incredibile clamore riscontrato sui social. Con un profilo che conta più di 550 mila followers, la simpaticissima Csaba si introduce di diritto tra le vere e proprie celebrità di Instagram. D’altra parte, il suo canale Instagram è ricco di post davvero impressionanti. Tra questi, però, siamo riusciti a rintracciare un messaggio davvero da brividi. Un ultimo saluto davvero straziante che l’attuale giudice di ‘Bake off’ ha voluto scrivere in seguito ad un drammatico lutto. Cos’è esattamente successo? Cosa ha provocato questo immenso dolore che si percepisce chiaramente da queste parole? Ecco tutti i dettagli.

Csaba Dalla Zorza, drammatico lutto: l’ultimo saluto è straziante

Sul suo canale social ufficiale, Csaba Dalla Zorza è sempre molto attiva. E così, oltre a condividere scatti fotografici davvero inediti di sè e mentre è al lavoro, è solita intrattenere i suoi sostenitori con tutti ciò che le succede. È proprio per questo motivo che, poco più di un anno, l’attuale giudice di ‘Bake Off Italia’ non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore per un drammatico lutto. ‘Stamattina ho pensato che non avevi risposto alla mia ultima email. Invece, stavi volando in cielo’, ha scritto la Dalla Zorza per annunciare la scomparsa della sua amica Elda. Morta il 10 Novembre del 2019, la scrittrice ed esperta di bon ton ha lasciato tutti senza parole. Compresa la bellissima Csaba. Con la quale, da quanto si apprende da questo ultimo saluto da brividi, era solita avere una corrispondenza telematica.

‘Mi hai scritto sempre con il cuore. Mi hai aiutata e mi hai indicata la strada tante volte’, continua a scrivere Csaba Dalla Zorza in questo ultimo saluto straziante. Facendo chiaramente intendere di quanto il rapporto tra lei e la carissima Elda Lanza fosse davvero speciale.

