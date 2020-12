Damiano Carrara, avete mai visto i suoi genitori? Spuntano gli scatti inediti

Damiano Carrara è uno dei personaggi del momento, ma avete mai visto i suoi genitori? Spuntano gli scatti inediti sui social.

Attualmente uno dei giudici di ‘Bake Off Italia: dolci in forno’, Damiano Carraro è uno dei veri e proprio personaggi del momento. Amatissimo ed apprezzatissimo pasticcere, il bel fiorentino decanta di un successo davvero clamoroso. Ovviamente, non soltanto per il suo smisurato fascino, ma anche per la sua immensa bravura. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo e l’abbiamo raccontato anche in un nostro recente articoli, sta tanto facendo parlare di sé per alcune fotografie in compagnia di una donna ‘misteriosa’, ma cos’altro sappiamo su di lui? In particolare, avete mai visto i suoi genitori? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarveli. Anzi, è stato proprio il diretto interessato a mostrarli al suo pubblico social. Attraverso diverse fotografie condivise sul suo canale social ufficiale, l’affascinante Damiano ha mostrato il volto della sua mamma e del suo papà. Volete vederli anche voi? Ecco tutti i dettagli.

Damiano Carraro, avete mai visto i genitori?

È uno dei veri e propri personaggi del momento, Damiano Carrara. Attualmente in onda con la settima edizione di ‘Bake Off Italia’, il pasticcere decanta di un successo davvero impressionante. Ma avete mai visto i suoi genitori? Ebbene, vi accontentiamo immediatamente. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo social ufficiale, sul quale è molto attivo, siamo riusciti a rintracciare diversi scatti in cui si mostra in compagnia della sua mamma e del suo papà. Siete curiosi anche voi di saperne di più? Prima di farlo, però, vi diamo qualche piccola notizia in più su di loro. Il papà del famosissimo chef si chiama Ivan Carrara. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere un operaio edile. Di sua mamma, invece, non conosciamo il nome. Ma, a quanto pare, sembrerebbe essere un’impiegata postale. Ma bando alle ciance, diamoci uno sguardo insieme!

Eccoli. Sono proprio loro la mamma e il papà di Damiano Carrara. C’è da ammetterlo, la somiglianza con i suoi genitori è davvero impressionante. Insomma, è proprio il caso di dirlo: due vere e proprie gocce d’acqua.

Cosa bolle in pentola?

Sembrerebbe essere un periodo davvero florido per Damiano Carrara, c’è da ammetterlo. Non soltanto perché, a quanto pare, sembrerebbe aver ritrovato l’amore, ma anche perché sembrerebbe che stia elaborando qualcosa di nuovo. Attualmente è impegnato con ‘Bake Off’ e ‘Cake Star’, ma sembrerebbe che ci sia qualche nuovo progetto in arrivo. Cosa ci aspetterà, quindi? Non lo sappiamo! Fatto sta che noi non vediamo l’ora di saperne di più!

