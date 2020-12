Elisabetta Gregoraci a ruota libera al GF Vip 5: tutta la verità sul contratto con Briatore, poi il retroscena inedito.

Una puntata ricca di emozioni, quella del Grande Fratello Vip 5 in onda questa sera, su Canale 5. Una puntata in cui Alfonso Signorini ha deciso di mostrare a due concorrenti in particolare una clip che riassume il loro percorso in casa fino ad ora. Parliamo di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, i cosiddetti “Gregorelli”, come sono definiti dai fan. Un percorso fatto di alti e bassi, quello tra i due gieffini, che, nonostante tutto, si ringraziano a vicenda per le emozioni vissute insieme. Ma è proprio al termine di questo confronto che il conduttore si lascia andare ad una domanda davvero pungente per la bellissima Elisabetta. Esiste davvero un contratto che la “legherebbe” in qualche modo ancora a Flavio Briatore e non le permetterebbe di viversi nuove storie d’amore? Ebbene, Elisabetta ha deciso di dire tutta la verità in diretta.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip: “Non c’è nessun contratto”, tutta la verità sul rapporto con Briatore

“Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda Alfonso.” Queste le parole della Gregoraci, dopo la domanda del conduttore in merito a un presunto contratto tra lei e il suo ex marito Flavio Briatore post divorzio. “Assolutamente no, non c’è nessun contratto. Questa cosa è giù uscita e mi ha molto ferita, ti dico la verità, quindi non c’è nessun tipo di contratto che dice che non possa rifarmi una vita. È una roba falsa che c’è in giro.” Elisabetta, quindi, smentisce categoricamente la presenza di un contratto che non le permetterebbe di viversi altre storie. Aggiunge, però, qualcosa di inedito, svelando un retroscena di cui non aveva mai parlato: “L’unica cosa che c’è, è che dal momento in cui ci dovessimo rifare una vita o fidanzarci, di non introdurlo subito a Nathan finché non diviene stabile”. Una decisione volta a tutelare il figlio, specifica la Gregoraci.

Insomma, quindi, dietro la scelta di non spingersi oltre l’amicizia con Pierpaolo non c’è lo zampino di Briatore. In ogni caso, la Gregoraci ha promesso al bel Pretelli una cena: nascerà qualcosa fuori dalla casa? Staremo a vedere! Non ci resta che attendere le prossime news! E a voi piacerebbe vederli insieme?