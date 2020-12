Avete mai visto la moglie di Ernst Knam? Sembrerebbe che il pasticcere l’abbia conquistata proprio così: tutti i dettagli.

È il vero e proprio re del cioccolato, Ernst Knam. Ma, senza alcun dubbio, è uno dei giudici più temuti di ‘Bake Off’. Tecnico, preciso e severo quanto basta, il pasticciere tedesco sa sempre dare degli ottimi consigli. E, soprattutto, dei preziosi insegnamenti. Attualmente, lo sappiamo benissimo, lo vediamo impegnato con la settima edizione della gara tra gli aspiranti pasticcieri. Ma nella vita di tutti i giorni, il buon Knam è impegnata con la sua pasticceria milanese. Ecco, ma tralasciando questo aspetto lavorativo che, lo sappiamo benissimo, è noto a tutti, cosa sappiamo della sua vita privata? In particolare, avete mai visto sua moglie? Sul suo canale social ufficiale, Ernst è solita intrattenere il sui pubblico social con incantevoli scatti della sua consorte. Ma siete curiosi di vederla? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvela. Ma non solo. Vi sveleremo, inoltre, anche come il buon Knam ha svelato di aver conquistata. Ecco tutti i dettagli.

Ernst Knam, sapete come ha conquistato la sua attuale moglie?

Seppure sia un personaggio pubblico amatissimo ed apprezzatissimo, Ernst Knam non ama molto parlare di sé e della sua vita. Sulla sua sfera sentimentale, infatti, sappiamo che, dal 2010, si è sposato per la seconda volta. E che da questa unione sono nati altri due figli. Ecco, ma chi è esattamente sua moglie? Come dicevamo precedentemente, sul suo canale social ufficiale, il pasticciere è solito condividere incantevoli scatti della sua consorte. Ma chi è esattamente? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima donna si chiami Alessandra Mion. E sembrerebbe che, oltre alla vita privata, i due condividano anche la vita lavorativa. A quanto pare, la simpaticissima Alessandra sembrerebbe curare ed organizzare gli appuntamenti importanti, la comunicazione ed, infine, sembrerebbe essere lei a gestire il negozio.

Ma sapete come l’ha conquistata? Stando a quanto dichiarato dal diretto interessato in una sua recentissima intervista a ‘IoDonna’, sembrerebbe che Ernst Knam abbia conquistato la sua attuale moglie con il frutto della passione.