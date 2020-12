GF Vip, annuncio a sorpresa: concorrenti senza parole, è appena accaduto

Al GF Vip è un susseguirsi di colpi di scena e anche oggi i concorrenti sono rimasti senza parole: ecco l’annuncio a sorpresa, è appena accaduto.

I concorrenti del GF Vip sono rimasti ancora una volta senza parole: è appena accaduto, annuncio a sorpresa. Alfonso Signorini si diverte a scatenare il caos nella casa più spiata d’Italia e lo ha fatto anche stasera. Avevamo anticipato che gli inquilini non erano a conoscenza del fatto che oggi ci sarebbe stata la puntata. Per questo motivo, solo alcuni secondi fa, Alfonso Signorini ha fatto il suo “ingresso” e ha lasciato esterrefatti i protagonisti del programma. “Vipponi!” ha risuonato la sua voce in soggiorno e tutti si sono precipitati di fronte al monitor. L’annuncio del conduttore ha scatenato incredulità e caos, ecco tutti i dettagli.

GF Vip, annuncio a sorpresa

Ancora una volta Alfonso Signorini è riuscito a scatenare il panico nella casa del GF Vip. Qualche istante fa si è collegato in video con i concorrenti e li ha scherzosamente rimproverati. “Siete ancora così?! Noi tra tre ore andiamo in onda!” ha affermato. Incredulità generale da parte degli inquilini, che erano convinti di uno scherzo. Quando si sono resi conto che di scherzo non si trattava, si sono precipitati in magazzino per recuperare gli abiti da indossare per la diretta. Il più cinico a riguardo è apparso Cristiano Malgioglio che ha continuato a ripetere: “Non c’è la puntata, non c’è”. Gli inquilini si sono detti “shoccati” dalla notizia e, a osservare il caos che si è generato in casa, bisogna credergli. Intanto, ricordiamo che, come annunciato ufficialmente dal profilo ufficiale del GF Vip, questa sera i concorrenti dovranno prendere una decisione fondamentale.

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera che, come ha dichiarato il conduttore, sarà: “piena di sorpresa“.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui