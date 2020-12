GF Vip, annuncio ufficiale: entro questa sera la decisione definitiva

È arrivato l’annuncio ufficiale da parte del GF Vip, la notizia è appena stata comunicata: entro questa sera la decisione definitiva, i dettagli.

La notizia è ormai ufficiale e il GF Vip l’ha comunicata attraverso i canali social: entro questa sera la decisione definitiva. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo salutato Enock, ufficialmente eliminato, ma potrebbe non essere l’unico concorrente di cui il programma dovrà privarsi. La scorsa settimana Alfonso Signorini ha annunciato ai protagonisti del reality il prolungamento a Febbraio. La notizia ha riscosso reazioni di grande sorpresa e forte senso di spaesamento. Ovviamente, è stato concesso loro del tempo per metabolizzare la cosa. Mentre alcuni concorrenti sono apparsi decisi a continuare il loro percorso, altri sembrano molto combattuti, come accaduto per Francesco Oppini. Il GF Vip ha appena rilasciato un annuncio importante in merito: ecco tutti i dettagli.

GF Vip, entro stasera la decisione ufficiale

Siamo ormai giunti al fatidico momento, tanto temuto dai fan quanto, forse, dai protagonisti stessi. Lo ha annunciato il GF Vip alcuni minuti fa: entro questa sera, i concorrenti dovranno prendere una decisione definitiva. Dovranno quindi fare una scelta: continuare il loro percorso o abbandonare il programma nella data che era stata inizialmente concordata. La cosa più incredibile è che, allo stato attuale, i concorrenti non sanno che stasera andrà in onda la puntata. I protagonisti, infatti, sono convinti che il prossimo appuntamento sia Lunedì prossimo. Scopriremo quindi a breve le loro reazioni in merito a queste due “docce fredde” Ricordiamo che, al momento, i più propensi ad abbandonare la casa sarebbero Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Intanto, giunge in queste ore un’altra indiscrezione in merito ad uno dei possibili nuovi concorrenti.

Non ci resta che attendere le prossime ore, manca ormai pochissimo alla nuova puntata del GF Vip.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui