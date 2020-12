GF Vip, clamoroso colpo di scena: accadrà stasera ma i concorrenti non lo sanno; ecco le anticipazioni della nuova puntata del reality show.

Manca sempre meno alla nuova puntata del GF Vip. A partire da questa sera, venerdì 4 dicembre, il reality show di Canale 5 tornerà in onda con il doppio appuntamento settimanale. Una cosa che i concorrenti non sanno: i vip, infatti, sono convinti che la prossima puntata si terrà lunedì! Scopriremo nel corso della giornata come saranno avvertiti, ma non è tutto. Questa non è l’unica cosa che i vipponi non sanno: durante la diretta di questa sera, infatti, accadrà qualcosa di veramente importante, soprattutto per il proseguimento del gioco e della gara. Ad anticiparlo è Blogo; scopriamo di cosa si tratta e cosa accadrà durante la diretta di questa sera.

GF Vip, clamoroso colpo di scena: accadrà durante la puntata di stasera ma i ‘vipponi’ non lo sanno

Questa sera una nuova, ricchissima, puntata del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini diventa sempre più interessante, soprattutto ora che nuovi concorrenti stanno per fare il loro ingressi nella casa più spiata della tv. Ma, questa sera, il primo colpo di scena riguarda qualcuno che è già in casa da un po’ di giorni: parliamo di Giacomo Urtis, che, secondo quanto anticipa Blogo, questa sera diventerà un concorrente ufficiale del reality! Finora, infatti Urtis è stato in casa come ospite, non partecipando quindi alle nomination. Da questa sera, però, il chirurgo diventerà concorrente a tutti gli effetti, rientrando quindi anche nelle temutissime votazioni. Una notizia che i concorrenti non sanno ma che, forse, immaginano. In molti, in casa, speravano in una permanenza del chirurgo, che ha portato una ventata di allegria con la sua solarità.

E sarà interessante scoprire come proseguirà l’avventura di Giacomo in casa soprattutto dopo la rivelazione shock di Selvaggia Roma, avvenuta qualche ora fa: a Giacomo piace Tommaso Zorzi! Il chirurgo sembra voler studiare la situazione, per il momento: deciderà di dichiararsi al giovane influencer più avanti? Non ci resta che attendere le prossime novità in arrivo dalla casa più spiata della tv! E voi, state seguendo le avventure dei vipponi? Presto, in casa, arriveranno tantissimi nuovi concorrenti super agguerriti: ne vedremo delle belle!