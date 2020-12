Qualche giorno prima del suo ingresso nella casa del GF Vip, il futuro concorrente ha svelato che non può più partecipare: colpo di scena.

Era stato annunciato che sarebbe entrato come prossimo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Eppure, stando a quanto si apprende dal diretto interessato, sembrerebbe proprio che non sia così. Ecco, ma cosa è successo esattamente? Per spiegarvelo nel minimo dettaglio, c’è bisogno di un piccolo ‘rewind’. Da contratto, come raccontato più volte in diversi nostri articoli, la quinta edizione del reality sarebbe dovuta terminare oggi. Invece, dato lo sconsiderato successo che, settimana dopo settimana, sta ottenendo, l’azienda Mediaset ha deciso di puntare ancora una volta su di sé. Decidendo, così, di allungare il reality di ben due mesi. L’ultima puntata, quindi, non andrà in onda stasera, Venerdì 4 Dicembre, bensì il 15 Febbraio. Per ‘resistere’ fino a quella data, però, c’è bisogno di nuove reclute, nuovi concorrenti. E la scelta, da quanto ampiamente raccontato, sembrerebbe essere caduta proprio su di lui. A distanza di pochissimi giorni dal suo ingresso, però, si è verificato un grandissimo colpo di scena. ‘Non potrò più partecipare’, ha detto il futuro concorrente. Ecco, ma cos’è successo? E, soprattutto, di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo ogni cosa.

GF Vip, clamoroso colpo di scena a pochi giorni dal suo ingresso: cos’è successo

Si era tanto parlato di lui in questi ultimi giorni, eppure sembrerebbe che il suo ingresso nella casa del GF Vip si sia definitivamente bloccato. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. Che, attraverso una serie di Instagram Stories, ha svelato ai suoi sostenitori che, purtroppo, non entrerà più nella casa più spiata d’Italia per motivi personali e lavorativi. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, come rivelato dal diretto interessato, proprio oggi, Venerdì 4 Dicembre, sarebbe iniziato il suo isolamento prima del suo ingresso. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Facciamo riferimento per caso a uno dei cinque concorrenti che entreranno nel corso delle prossime settimane? Nient’affatto! State tranquilli. Piuttosto, facciamo riferimento ad Alex Di Giorgio. Ebbene si, proprio lui! Il bellissimo sportivo, lo sappiamo benissimo, sarebbe dovuto entrare tra qualche giorno. Eppure, sembrerebbe che non potremo più vederlo sotto i riflettori della casa di Cinecittà. ‘Ciao ragazzi, è giunto il momento di fare chiarezza: oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma’, ha iniziato a dire il bel Di Giorgio. Continuando, poi, a dire che per motivi personali e lavorativi, è tutto saltato.

‘Voglio ringraziare Alfonso e gli autori che mi hanno dato fiducia, sarà per la prossima edizione’, ha concluso Alex Di Giorgio.

