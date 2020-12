Un’indiscrezione su Canale 5 è appena arrivata e riguarda un evento davvero straordinario per il GF Vip: non era mai accaduto prima, ecco tutti i dettagli.

Un’indiscrezione davvero incredibile giunge in queste ore a proposito di Canale 5 e del GF Vip: non era mai accaduto prima, evento straordinario. Sappiamo che l’amatissimo programma è stato prolungato fino al mese di Febbraio 2021 e che alcuni dei concorrenti hanno avuto delle reazioni importanti all’annuncio. Qualcuno, infatti, sta valutando l’idea di abbandonare nella data che era stata inizialmente stabilita. Intanto, da TV Blogo, arriva un’indiscrezione che lascia davvero senza parole. Un evento che non si era mai verificato prima e che vede protagonista proprio il GF Vip. Scopriamo insieme l’incredibile rumor che ha lasciato i fan letteralmente stupefatti: ecco tutti i dettagli.

GF Vip, indiscrezione straordinaria su canale 5: mai accaduto prima

A riportare l’indiscrezione è TV Blogo. Secondo quanto si legge, sembrerebbe che il GF Vip andrà a sostituire il “Capodanno in musica”, su Canale 5. Il tradizionale show che tiene compagnia ai telespettatori la notte del primo giorno dell’anno nuovo. Secondo quanto riportato, proprio per festeggiare il nuovo anno, il GF Vip andrà in onda di Giovedì, 31 Dicembre. Il pubblico, dunque, potrebbe inaugurare il 2021 in compagnia dei concorrenti dell’amatissimo reality. La messa in onda dovrebbe seguire immediatamente il tradizionale discorso alla nazione del Presidente della Repubblica. Una notizia davvero straordinaria, un evento che non si era mai verificato prima. Ricordiamo che, proprio qualche settimana fa, era stata confermata la conduzione della talentuosa Federica Panicucci a “Capodanno in musica”, sebbene fosse chiaro che lo spettacolo sarebbe stato “rivisto” e “adattato” alle norme di sicurezza per il Coronavirus.

Non ci resta che attendere l’ufficialità della notizia per scoprire se trascorreremo lo scoccare della mezzanotte insieme al GF Vip e ai suoi amatissimi concorrenti.

