Nel corso della ventitreesima puntata del GF Vip, Giulio, il fratello di Pierpaolo Pretelli ha raccontato per la prima volta il suo dramma.

Una ventitreesima puntata del GF Vip che, così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, ci ha letteralmente incollati allo schermo. Ricco di novità, di colpi di scena e di annunci inaspettati, il buon Alfonso Signorini ha saputo regalare delle ore davvero incredibili e spensierate. Gli argomenti trattati in diretta sono stati davvero tantissimi. E, come al solito, non sono affatto mancate le sorprese. Il destinatario di questa sera è stato il bellissimo Pierpaolo Pretelli. Che, dopo aver ripercorso gli ottanta giorni con Elisabetta Gregoraci in salotto, è stato chiamato nel cucurio. Ed è proprio qui che, fortunatamente, ha avuto la possibilità di incontrare, dopo quasi tre mesi, suo fratello Giulio. Un momento davvero emozionante, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, nel corso del loro incontro, il giovanissimo non ha potuto fare a meno di raccontare, molto probabilmente per la prima volta, il suo dramma. E di quanto Pierpaolo gli sia stato accanto. Ecco di che cosa parliamo.

GF Vip, Pierpaolo: il dramma di suo fratello Giulio, rivelazione inedita

L’incontro tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio, nel corso della ventitreesima puntata del Gf Vip, ha messo davvero i brividi. Dopo quasi tre mesi, i due giovanissimi ragazzi si sono potuti rivedere. Un momento più che unico, c’è da ammetterlo. Durante il quale, però, non sono affatto mancate le rivelazioni davvero inedite. Complice è stato, come al suo solito fare, Alfonso Signorini. Che, notando chiaramente il feeling che intercorre tra i due ragazzi, non ha potuto fare a meno di sottolinearlo ancora di più. E, soprattutto, svelare che tra loro c’è questo rapporto speciale per un vero e proprio motivo. In diretta televisiva, infatti, il bel Giulio Pretelli ha confessato di avere iniziato a soffrire di anoressia all’età di quattordici. E di aver ricevuto un grande sostegno da parte di suo fratello. ‘È la persona più importante della mia vita. È la mia ispirazione’, ha detto il giovanissimo Pretelli in diretta televisiva.

Un momento davvero emozionante, non credete?

