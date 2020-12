GF Vip, retroscena su Pupo: sapete com’è nato il suo nome d’arte?

Il celebre cantautore e compositore Pupo è uno degli opinionisti del GF Vip: sapete com’è nato il suo nome d’arte? Ecco i dettagli.

È uno degli opinionisti della nuova edizione del GF Vip, insieme alla bella Antonella Elisa. Cantautore, compositore, conduttore televisivo: il suo talento è vasto e spazia all’interno del panorama artistico. Parliamo di Pupo, alias di Enzo Ghinazzi, celebre artista nato in provincia di Arezzo. Si ritrova spesso al centro di simpatiche diatribe con Antonella Elia, in merito ai suoi commenti sempre piccati e diretti per quanto riguarda i concorrenti della casa del GF Vip. Proprio in occasione del “cambio nome” di uno dei partecipanti al programma, Pupo è tornato sull’argomento dell’avere un “nome d’arte“: sapete il suo com’è nato? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Pupo, com’è nato il suo nome d’arte

Quando il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini ha dato la possibilità alla bella Rosalinda Cannavò, di cambiare ufficialmente il suo nome d’arte, Adua Del Vesco, all’interno del programma lei ha accettato. Pupo, da opinionista, non si è detto d’accordo, spiegando che il suo gli ha portato fortuna. Ha anche accennato a quando provò a presentarsi, nel 1992, come Enzo Ghinazzi le cose non andarono altrettanto bene. In molti non sono a conoscenza di come sia nato lo pseudonimo di Pupo. A quanto pare, il nome d’arte “Pupo” fu scelto dal discografico Freddy Naggiar, il primo ad aver creduto nelle capacità e nel talento dell’artista. E possiamo dire che il suo pseudonimo gli ha portato grande fortuna, visto l’incredibile successo che ha ottenuto.

E voi, sapevate com’è nato il nome d’arte del celebre compositore e cantautore? Un retroscena davvero incredibile. Non ci resta che aspettare la nuova puntata del GF Vip per ammirare Pupo e la sua sagacia.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui