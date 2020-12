Alfonso Signorini l’ha annunciato nel corso della ventitreesima puntata del GF Vip: ‘Un altro imprevisto’, cos’è successo.

È appena iniziata la ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip, eppure non sono affatto mancati i colpi di scena. Non soltanto perché, come previsto, si è ampiamente passato in rassegna lo ‘scontro’ tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, ma c’è stato un vero e proprio annuncio a ‘sorpresa’ di Alfonso Signorini. Seppure in questa puntata del 4 Dicembre diversi concorrenti spiegheranno se uscire o rimanere all’interno della casa più spiata d’Italia, è stato ugualmente indetto un televoto. Come ogni puntata, anche in questo ventitreesimo appuntamento circa la metà della casa è finita al ballottaggio. Ecco, c’è una piccola novità in arrivo, però. E sapete a cosa facciamo riferimento? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto le esatte parole che il padrone di casa ha utilizzato in diretta per questo incredibile annuncio: ‘Un altro imprevisto’. Ecco, ma a cosa fa riferimento esattamente? Scopriamolo insieme!

GF Vip, ‘un altro imprevisto’: inaspettato annuncio di Signorini in diretta

‘Un alto imprevisto’, sono proprio queste le esatte parole che Alfonso Signorini ha utilizzato in diretta per questo clamoroso annuncio. Nonostante questa sia una puntata del GF Vip molto importante per ciascun concorrente, perché sarà proprio nel corso del ventitreesimo appuntamento che ciascuno di loro dovrà dire se rimanere o meno nel programma, è stato ugualmente indetto un televoto. C’è una piccola e clamorosa novità, però! Per la prima volta in assoluto, infatti, le nomination non saranno affatto eliminatorie. Certo, è capitato già diverse volte che il Vip meno votato non uscisse dalla casa, ma che finiva direttamente al televoto prossimo. Questo di questa settimana è completamente diverso perché il pubblico italiano sta votando non per il concorrente che non vuole più in casa, ma per il preferito. Ebbene si, avete letto proprio bene! In questi pochissimi giorni dall’ultima diretta di Lunedì 30 Novembre, tutti voi avete votate per il vostro preferito e non per chi, secondo voi, deve uscire.

Vi sareste mai immaginati una cosa del genere? Noi no, dobbiamo essere sinceri! Ma, d’altra parte, è proprio questa l’unicità del reality: sorprende sempre di più!

Il clamoroso colpo di scena appena annunciato

Sarebbe dovuto entrare tra pochissimi giorni. Invece, sembrerebbe non essere affatto così. Come annunciato dal diretto interessato, sembrerebbe che il ingresso sia stato completamente annullato. Propri oggi, Venerdì 4 Dicembre, sarebbe dovuta iniziare la sua quarantena prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Eppure, da come raccontato da lui stesso in prima persona, per motivi personali e lavorativi, è saltato tutto. Sarà per la prossima edizione? Noi ce lo auguriamo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui