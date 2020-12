GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il dettaglio non sfugge, tutti lo hanno notato durante la diretta di questa sera.

Questa sera, 4 dicembre 2020, è in onda una nuova attesissima puntata del GF Vip 5. Il reality show di Canale 5, infatti, da questa sera torna in onda con un doppio appuntamento, sia il lunedì che il venerdì. Una puntata cruciale, quella di questa sera: sarà proprio durante la diretta che i vip dovranno finalmente comunicare la loro decisione in merito alla permanenza nella casa. Dopo la notizia del prolungamento, infatti, i concorrenti hanno la possibilità di scegliere se restare o abbandonare il gioco. Tra i vip più a rischio abbandono c’è anche lui, Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti deciderà di lasciare definitivamente la casa? Nel frattempo, i fan hanno notato qualcosa di molto particolare, che riguarda lui e il suo caro amico Tommaso Zorzi. Il dettaglio è evidente: voi ve ne siete accorti?

GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: avete notato quel dettaglio?

Quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è una delle amicizie più belle tra quelle nate nella casa del GF Vip 5. Un legame davvero speciale, quello nato tra i due concorrenti, che, forse, questa sera dovranno separarsi. Francesco, infatti, sarebbe intenzionato a lasciare la casa, non sentendosi pronto a restare in gioco fino a febbraio. Una serata che si prospetta difficile, quindi, per i due amici. Che, questa sera, hanno deciso di condividere qualcosa in più. Di cosa parliamo? Del guardaroba! La camicia indossata da Francesco per la diretta di questa sera, infatti, è proprio del suo amico Tommaso. E, su Twitter, in tanti hanno commentato questo gesto:

Giorni di lacrime, e stasera sarà anche peggio, ma almeno avremo la soddisfazione di vederti finalmente vestito come Dio comanda, un’unica piccolissima consolazione. Grazie Tommaso, anche per questo. #gfvip #oppiniresta pic.twitter.com/fUhxW6OSR7 — Faffy 🐀- La scapigliata (@sonfattacosi) December 4, 2020

Eh si, l’estrosa camicia indossata da Francesco non poteva non essere di Tommy, mai banale nei suoi outfit. Il ‘dettaglio’ non è passato affatto inosservato. Ecco alcuni dei tanti commenti apparsi sui social poco prima della puntata:

Eh si, quella tra Tommaso e Francesco è davvero una bellissima amicizia. Che, siamo certi, continuerà anche fuori dalla casa. Ma questa sera sarà davvero l’ultima sera di Francesco nella casa? Staremo a vedere! Non ci resta che seguire la puntata! I colpi di scena saranno davvero tanti!