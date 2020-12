Giacomo Urtis, sapete con chi è stato fidanzato il chirurgo dei vip? È un personaggio molto noto.

È il cosiddetto ‘chirurgo dei vip’ ed attualmente si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Parliamo di Giacomo Urtis, che nel reality di Canale 5 è approdato inizialmente come ospite. Tra qualche ora, però, pare che Giacomo diventerà un concorrente ufficiale del GF Vip 5, rientrando anche nelle nomination. Una notizia che farà piacere ai vipponi: Urtis ha portato una ventata di allegria e positività in casa. Dove, qualche ora fa, Selvaggia si è lasciata andare ad un rivelazione scottante sul chirurgo: a Giacomo piace Tommaso Zorzi! Eh si, parte proprio che un nuovo gossip sia appena nato nella casa più famosa della tv. Tutto fa pensare quindi che Giacomo Urtis sia attualmente single. Un suo vecchio flirt, però, è molto conosciuto. Di chi si tratta? È un personaggio molto noto, che conosciamo molto bene. Scopriamo di più.

Giacomo Urtis sarà presto un nuovo concorrente del GF Vip 5. Attualmente, infatti, il chirurgo è in casa come ospite, ma secondo quanto anticipa Blogo, presto sarà un ‘vippone’ a tutti gli effetti. Diventa quindi molto interessante seguire il percorso di Urtis nella casa, soprattutto dopo che è emerso che il chirurgo ha un debole per Tommaso. Deciderà di dichiararsi? Staremo a vedere. Quel che appare certo, a questo punto, è che Giacomo sia single, anche se qualcuno pensava fosse ancora legato ad una persona che ha frequentato per un bel po’. Di chi parliamo? Di Rodrigo Alves, il famoso Ken Umano, spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Oggi, Rodrigo ha deciso di cambiare sesso, completando la sua transizione da uomo a donna e diventando Jessica Alves ma, all’epoca della frequentazione con Urtis, nel 2017, era ancora il ‘Ken Umano’. Una relazione durata pochi mesi, ma Giacomo ha un ottimo ricordo: “Ci tengo a precisare che ho molta stima di Rodrigo, perché è una persona seria, in un rapporto cerca stabilità, siamo stati molto bene insieme”, aveva dichiarato il chirurgo. Una storia bella, ma durata poco, anche per via della lontananza e dei rispettivi impegni.

Un flirt che fa parte del passato, quindi, questo che riguarda Giacomo Urtis. Il chirurgo attualmente non avrebbe il cuore impegnato e avrebbe una cotta per il suo coinquilino Tommaso Zorzi. Non ci resta che attendere le prossime novità direttamente dalla casa più spiata della tv!