“Gli piace Tommaso”, rivelazione shock al GF Vip: nessuno se lo aspettava; ecco cosa è successo nella casa nelle ultime ore.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del GF Vip attualmente in corso. A partire dalla decisione del prolungamento: il reality, infatti, non terminerà questa settimana, come inizialmente stabilito, ma a febbraio 2021! Una decisione che ha spiazzato i vip in casa, che sono tenuti a scegliere se continuare il gioco o abbandonare. Nel frattempo, nuovi ingressi sono attesi in casa e si aggiungeranno alle new entry già subentrate. Tra queste ultime c’è anche Giacomo Urtis, che era entrato come ospite ma che, come riporta Blogo, sarà presto ufficializzato come concorrente. Ebbene, la clamorosa rivelazione di questa notte riguarda proprio il famoso chirurgo dei vip. Durante una chiacchierata con Dayane Mello e Giacomo, Selvaggia Roma si lascia sfuggire che a quest’ultimo piace Tommaso Zorzi. Scopriamo di più!

“Gli piace Tommaso”, rivelazione shock al GF Vip: Giacomo Urtis non nega

A Giacomo Urtis piace Tommaso Zorzi. È questo l’ultimo gossip in arrivo dalla casa più spiata della tv. A rivelarlo è stata Selvaggia, chiacchierando in veranda proprio con Giacomo e con Dayane. Una confessione inaspettata: tra i due sembrava esserci semplice amicizia. Ma Urtis, visibilmente imbarazzato, non ha smentito le parole della Roma, aggiungendo: “Vediamo la situation…”. Insomma, il chirurgo vuole sondare il terreno prima di potersi, eventualmente, dichiarare! Ecco il video della confessione, diventato velocemente virale su Twitter:

A Giacomo piace Tommaso, scoop della serata#gfvip pic.twitter.com/8uyWraLnbE — Battitrice Libera (@rainbow20202020) December 3, 2020

Eh si, appare proprio chiaro che Tommaso non è affatto indifferente a Giacomo. Una ‘dinamica’, come amano dire in casa, che accenderà senza dubbio le prossime puntate del reality. Dal suo canto, Tommaso è particolarmente giù per via della possibile uscita di Francesco Oppini, più propenso ad abbandonare il gioco che a restare. Che Giacomos stesse aspettando proprio l’addio di Oppini per farsi avanti? Staremo a vedere! Quel che è certo è che i colpi di scena nella casa più spiata della tv sono davvero all’ordine del giorno.

Come abbiamo detto, nuovi concorrenti sono pronti a fare il loro ingresso nella casa più famosa della tv. Tra questi, anche Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Le new entry potrebbero arrivare già dal prossimo lunedì, durante la diretta. Insomma, si prevendono scintille al GF Vip! E voi, state seguendo l’avventura dei vipponi nella casa?