La riconoscete? Qui era solo una bambina, oggi è un’eccezionale attrice, dall’incredibile fascino e dal profondo talento.

In questa foto era soltanto una bambina, in posa con un sorriso smagliante, ma oggi è diventata una delle attrici più amate ed apprezzate. Lo scatto è stato pubblicato sul suo profilo instagram, un post per ricordare i tempi passati. Al giorno d’oggi sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano postare sui profili social immagini in cui si mostrano in tenera età. Spesso le foto sono accompagnate da dolci didascalie, o anche per ricordare i tempi passati, con un genitore, un fratello. Non sempre è facile capire di chi si tratta, dato che col tempo, i tratti del viso possono sfumare e cambiare notevolmente, mentre per altre persone, alcuni lineamenti possono restare. La bambina in questa foto ha molto della donna divenuta oggi, alcuni tratti sono decisamente gli stessi. L’avete riconosciuta? E’ proprio lei!

La riconoscete? Qui era solo una dolce bambina, ma oggi è una fantastica attrice

Una foto per ricordare gli anni passati, momenti indimenticabili che non possono più tornare. Sono tanti i motivi che spingono i personaggi dello spettacolo e non solo, a pubblicare scatti in cui si mostrano da bambini. Proprio come l’attrice di questa fantastica immagine. Certo, qui era decisamente troppo piccola, ma oggi è divenuta una delle star più amate ed apprezzate, non solo per il suo immenso talento, ma anche per la sua eccezionale bellezza. Avete capito di chi si tratta? Beh, della bellissima Natalie Portman. Attrice di fama internazionale, è divenuta nota per aver interpretato infiniti ruoli in infiniti film, tanto che ci risulta difficile citarli tutti. ‘Qui dove batte il cuore’, ‘Tutti dicono I love you’, ‘L’ultimo inquisitore’, ‘Il cigno nero’, ‘Brother’, ‘Closer‘, e tantissimi altri ancora, questi sono solo alcuni del film che hanno visto la presenza dell’amatissima attrice.

Natalie Portman conta un successo in tutto il mondo, come anche il suo profilo instagram, può contare di ben 7 milioni di follower. Da sempre amata e apprezzata, spesso aggiorna i suoi fan con scatti particolari ma pur sempre bellissimi, o anche rivelando alcuni dei suoi prossimi lavori. Nella foto qui mostrata, Natalie appare ancora in tenera età, quando era una dolce bambina, allora ancora non divenuta una star, anche se, la sua immensa carriera nella recitazione è iniziata alla giovanissima età di 13 anni. A quanto pare, l’attrice è nata e cresciuta con un talento incredibile!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui