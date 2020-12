Uomini e donne, sapete quanti anni ha il corteggiatore di Sophie, Matteo Ranieri? Vi sveliamo qualche dettaglio sul bel giovane…

Uomini e Donne è uno dei dating show più amati della televisione italiana. Quest’anno Maria De Filippi ha deciso di unire il Trono Classico ed il Trono Over: lo show che va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 regala intrattenimento al pubblico Mediaset e permette a giovani e persone più adulte di trovare una dolce metà con cui vivere una storia d’amore. Sophie Codegoni, a soli 18 anni, ha deciso di partecipare al programma: la bellissima giovane sta conoscendo tre ragazzi, uno di questi è Matteo e pare che tra i due ci sia un grande feeling. Il corteggiatore piace tanto anche agli opinionisti, al pubblico a casa: la sua timidezza, la sua dolcezza ha rapito tutti. Matteo è tanto altro: il suo bell’aspetto non ruba la scena al suo incredibile carattere. Sapete che lavoro fa? E’ un lottatore professionista! Impossibile non far caso ai suoi muscoli…Ma invece, quanti anni ha Matteo?

Uomini e Donne, Matteo Ranieri: sapete quanti anni ha il corteggiatore di Sophie?

Matteo Ranieri ha attirato l’attenzione di Sophie Codegoni, la tronista di Uomini e Donne. I due giovani hanno intrapreso una conoscenza e pare che le cose vadano davvero bene: tra i due c’è una grande sintonia! Vi abbiamo già parlato di lui..E’ un lottatore professionista, come possono confermare anche i suoi muscoli, ed il suo profilo Instagram è seguito da oltre 77 mila utenti, si chiama ‘homebody’. Scatti con la sua famiglia, con i suoi amati cani, scatti di sé, mentre legge, mentre lotta: il bel corteggiatore mostra sui social la sua vita a 360 gradi. C’è una curiosità ben precisa che non tutti conoscono: quanti anni ha? Matteo è un classe ’92, nato il 19 novembre di quell’anno a Recco, in provincia di Genova. Ha quindi 28 anni! Lo avreste mai detto?