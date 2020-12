Mattino 5, “Storia di una notte con la Gregoraci”: l’indiscrezione shock in diretta spiazza tutti; ecco cosa è stato rivelato.

Oggi, 4 dicembre 2020, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. Una puntata ricca di informazione e colpi di scena. Dopo l’ampia parentesi dedicata all’attualità, come sempre, Federica Panicucci si è occupata di gossip e tv. E, nello specifico, delle ultime news riguardanti i ‘vipponi’ della casa del GF Vip 5. Come tutti ormai sappiamo, l’edizione attuale del reality proseguirà fino al prossimo febbraio e, quindi, nuovi concorrenti entreranno preso in casa. Nuovi concorrenti tra cui anche uno di cui si è parlato proprio oggi a Mattino 5: è lui il protagonista di un’indiscrezione davvero bollente, lanciata dal fotografo Andrea Franco Alajmo. Una vera e propria bomba: “È una settimana che circola voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci. Diversi anni fa, una notte e non di più.” A chi si riferisce? Ve lo sveliamo subito.

Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto una storia di una notte con Filippo Nardi. A riferirlo è stato Andrea Alajmo durante la puntata di questa mattina di Mattino 5. Un’indiscrezione bomba, e davvero succulenta, considerando che Filippo entrerà presto in casa come nuovo concorrente della casa. Il fotografo, ospite dalla Panicucci, dichiara di aver sentito Filippo: “Lui molto elegantemente, a differenza di altri ex della Gregoraci, ha detto che di questa cosa non ne vuole parlare, che non parlerà mai delle storie avute con le donne, soprattutto con una mamma. Soprattutto in questo momento che è già abbastanza ‘inguaiata’ per conto suo al Grande Fratello, non vuole buttare benzina sul fuoco”. Queste le parole di Alajmo, che hanno decisamente spiazzata i presenti in studio. C’è chi ha messo in dubbio l’indiscrezione lanciata dal fotografo, che non ha foto o prove della relazione, ma che ammette: “Non ci sono prove, ma da uno dei due è uscito sicuramente. Ma tempo fa, non adesso. Si sapeva già.” Insomma, nulla di confermato, si tratta di una semplice indiscrezione che, però, se fosse vera, infuocherebbe il gioco al GF Vip, proprio perché Filippo è uno dei prossimi concorrenti del reality.

Come precisato da Alajmo, la storia risalirebbe a 15 anni fa, quando erano entrambi liberi: Elisabetta non era fidanzata, sposata e né aveva ancora il suo bambino. “Ormai è quasi andata in prescrizione!”, conclude Federica Panicucci. Insomma, una vera e propria bomba a Mattino 5! Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata della tv!