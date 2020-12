Rama Lila di Uomini e Donne, la ricordate? Ecco l’ex corteggiatrice oggi

Fu la scelta di Jonas Berami, vi ricordate di lei? Ecco Rama Lila Giustini oggi, che fine ha fatto la bella influencer di origini indiane.

Il suo percorso ad Uomini e Donne è stato sicuramente di quelli che si ricordano di più: Rama Lila Giustini partecipò al dating show di Canale 5 durante l’edizione 2014-2015 come corteggiatrice del tronista spagnolo (ex attore della soap ‘Il segreto’) Jonas Berami. Il rapporto tra i due fu costruito a fatica per via del carattere molto particolare della ragazza: il difficile passato della corteggiatrice influenzò non poco infatti il suo modo di relazionarsi al bel tronista. Molti ricorderanno che Rama Lila, come raccontato da lei stessa nel programma di Maria De Filippi, aveva avuto dei trascorsi familiari non semplici: nata a Milano ma di origini indiane, la separazione dei suoi genitori l’aveva fatta soffrire molto e la ragazza non aveva più rapporti col padre da tempo. L’infanzia complicata aveva contribuito quindi a darle un carattere un po’ instabile, poco incline alle relazioni solide. Fu questo infatti uno dei problemi maggiori riscontrati da Berami nel rapportarsi a lei. Rama Lila e Jonas si lasciarono comunque dopo pochi mesi, ma che fine ha fatto la bella influencer?

Rama Lila Giustini oggi: dove vive, cosa fa e chi è suo marito

All’epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne, la bella milanese strinse amicizia con Sharon Bergonzi, corteggiatrice di Andrea Cerioli. Quattro anni dopo la fine della storia con Jonas, la Giustini si è fidanzata con un altro ragazzo, forse di origine americana, che non fa parte del mondo dello spettacolo. L’ex corteggiatrice ha stupito tutti due anni fa quando ha annunciato di aver avuto il suo primo figlio, Indra, nato a giugno 2018 a Miami. Oggi Rama Lila è una seguitissima fashion e travel influencer che ha anche creato una sua linea di costumi da bagno. Iscritta all’Università di Milano per studiare Pubbliche Relazioni, ha partecipato al programma di La5 “Lina’s hair and style”.

Il tempo non sembra affatto passato per lei, vero?

