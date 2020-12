Simona Ventura, spunta lo scatto inedito: “Oggi ho qualcosa in più”

La bellissima Simona Ventura è una delle regine della televisione italiana: spunta uno scatto inedito: “Oggi ho qualcosa in più”, i dettagli.

È una delle regine della televisione italiana: esplosiva, bellissima, piena di energia e dotata di una simpatia immensa. Simona Ventura è seguitissima sui social, soprattutto sul suo profilo Instagram che conta oltre un milione e settecentomila fan. E proprio ai social la bellissima conduttrice ha deciso di affidare un ricordo. Uno scatto inedito di Simona Ventura: “Oggi ho qualcosa in più”. Qualche tempo fa si era parlato di lei in relazione all’ex marito, Stefano Bettarini. L’uomo era uno dei nuovi ingressi al GF Vip, e a Chi aveva rivelato in che rapporti era con la ex moglie. Siete curiosi di vedere lo scatto inedito della bellissima showgirl? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Simona Ventura, lo scatto inedito

Sempre bellissima, dotata di una forma fisica magnifica e di una forza vitale incredibile. Simona Ventura è uno dei personaggi del panorama artistico più apprezzati e amati dal pubblico. La conduttrice ha deciso di affidare al suo profilo Instagram un ricordo del passato. Ha pubblicato uno scatto inedito che la ritrae in costume e, nella didascalia, ha raccontato alcuni dettagli. “Ricordo perfettamente il momento” ha scritto. “Piena di speranze e di grinta , stavo per buttare il cuore oltre l’ostacolo” ha spiegato. Simona Ventura ha poi aggiunto un commento simpatico: “Guardandomi oggi, ho qualcosa in più” ha affermato, allegando una emoticon che ride. ” la vita mi ha dato molto di più di quello che avrei sognato . Mai mollare” ha concluso. Di seguito, ecco la foto che ha ricevuto una pioggia di complimenti.

Bellissima oggi come un po’ di tempo fa, Simona Ventura riesce sempre a lasciare i fan senza parole. E questo magnifico scatto ne è la dimostrazione: non siete d’accordo?