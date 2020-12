Alessandra De Angelis, l’ex di Temptation Island si è mostrata ai suoi followers con gli occhi lucidi: il brutto spavento delle scorse ore.

Vi ricorderete senza alcun dubbio di lei. Stiamo parlando di Alessandra De Angelis, la bellissima e giovanissima napoletana che, in compagnia del suo fidanzato (adesso marito, ndr) Emanuele D’Avanzo, ha preso parte alla terza edizione di Temptation Island. Fidanzata da diverso tempo, la De Angelisa aveva deciso di mettere alla prova il loro rapporto di coppia proprio per essere ancora più certa del suo sentimento. E, soprattutto, per capire se, data la differenza d’età tra i due, Emanuele sarebbe potuto essere l’uomo della sua vita. E, in effetti, è stato proprio così. Dopo un’iniziale rottura, i due sono usciti mano nella mano dal programma. Ed adesso sono più felici ed innamorati che mai. Si sono sposati. Hanno due bambini. E tra qualche mese nascerà anche il terzogenito. Una vita davvero perfetta, quindi. Che, però, qualche ora fa è stata turbata da uno spiacevole episodio. Attraverso una serie di Instagram Stories, Alessandra ha voluto raccontare lo spavento vissuto nelle scorse ore. ‘Abbiamo vissuto ventiquattro ore bruttissime’, ha detto l’ex di Temptation Island ai suoi sostenitori con gli occhi lucidi. Ma cos’è successo? Vi spiegheremo tutto. Vi anticipiamo che, purtroppo, c’entra il Covid.

Alessandra De Angelis di Temptation Island, brutto spavento: cos’è successo

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Alessandra De Angelis non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, visibilmente provata e con gli occhi lucidi, ha raccontato le ultime ventiquattro ore che, per lei e la sua famiglia, sono state davvero bruttissime. L’ex concorrente di Temptation Island ha, infatti, raccontato di essere venuta a sapere che, per diversi giorni, è stata a contatto con una sua cugina risultata positiva al Covid. È per questo motivo che, ovviamente, lei e la sua famiglia si sono dovute sottoporre al tampone. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, come raccontato dalla diretta interessata, a suo marito Emanuele è uscito un tampone ‘in dubbio’. Sottopostosi al tampone rapido, il risultato si era leggermente colorato di ‘positivo’. E così, per esserne ancora più sicuri, il buon D’Avanzo si è dovuto sottoporre al tampone molecolare. In attesa dell’esito, però, Emanuele ha dovuto trascorrere tutta la giornata chiuso in una stanza. Lontano, quindi, da sua moglie e dai suoi bambini, che nel frattempo piangevano per poter stare con lui.

Una giornata davvero infernale, da come si può chiaramente comprendere. Tanto è vero che Alessandra De Angelis ha detto: ‘Abbiamo passato delle ventiquattro ore bruttissime’. Fortunatamente, però, tutto è ben quel che finisce bene.

