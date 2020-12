Uomini e Donne, clamoroso stop: nessuno se lo aspettava

Uomini e Donne, clamoroso stop per la trasmissione di Maria De Filippi: nessuno se lo aspettava.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati di sempre. A causa della pandemia, questa stagione è stata caratterizzata da un nuovo format. Un format in cui trono classico e trono over si fondono, dando vita ad un unico grande blocco, in cui tronisti e troniste possono interagire con cavalieri e dame dell’Over, e viceversa. Insomma, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E, puntata dopo puntata, il pubblico regala sempre ascolti record all’amatissima trasmissione targata Maria De Filippi. Ma proprio poco fa è arrivata una notizia non proprio piacevole per i fan del programma. Di cosa parliamo? Della piccola pausa che si prenderà la trasmissione, che non andrà in onda per qualche giorno! Scopriamo di più su cosa accadrà nei prossimi giorni.

Uomini e Donne, clamoroso stop: la trasmissione non andrà in onda lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre

Fan di Uomini e Donne, dovrete attendere un bel po’ per rivedere il vostro programma preferito in tv. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, andrà in onda di nuovo mercoledì 9 dicembre! Il programma infatti si stoppa per le festività dell’Immacolata e non sarà trasmesso nè lunedì 7 nè martedì 8 dicembre. I fan dovranno quindi attendere qualche giorno per continuare a seguire le vicende intricate del trono più famoso della tv. Ma cosa andrà in onda al posto dell’amato show di Canale 5? Ebbene, in pieno clima natalizio, andranno in onda due film dedicati proprio alla festa più bella dell’anno. Lunedì sarà trasmesso Christmas at the Palace, mentre martedì ci sarà Il destino sotto l’albero.

Niente paura, quindi, per i numerosi telespettatori di Uomini e Donne! La trasmissione si fermerà soltanto per qualche giorno, ma tornerà in onda il prossimo mercoledì, con tanti scoop e colpi di scena incredibili. E voi, vedrete la prossima puntata del programma più seguito del pomeriggio?