L’amatissimo protagonista di Amici qui era solo un bambino: l’avete riconosciuto? Il suo sguardo è inconfondibile.

Sono tanti i vip che, attraverso i propri profili social condividono foto e video del passato. Scatti inediti e ricordi dolcissimi, che i personaggi scelgono di condividere con i loro fan. Dalle foto degli inizi della propria carriera, ai ricordi tra i banchi di scuola, senza dimenticare le foto da bambini. Sono proprio queste ultime le più gettonate! E le più emozionanti per i fan, che possono scoprire la “versione mini” dei propri beniamini. Ed è proprio quello che ha fatto l’amatissimo cantante di cui vi stiamo per parlare, che ha pubblicato questo scatto che vi stiamo mostrando, condividendo un dolce ricordo col suo pubblico ‘virtuale’ Lo riconoscete? Il suo sguardo e il suo sorriso sono rimasti identici. Piccolo indizio: si tratta di un amatissimo ex vincitore di Amici di Maria De Filippi! Ecco di chi si tratta.

L’amatissimo protagonista di Amici qua era solo un bambino: riuscite ad indovinare chi è?

“Calimero simpaticissimo pulcino sorridente”. È questa la didascalia scelta per questa dolcissima foto, condivisa su Instagram lo scorso maggio. Da chi? Da un amatissimo ex allievo di Amici. E non un allievo qualunque: lui il talent show di Canale 5 lo ha proprio vinto, nel 2008, alla settima edizione, battendo la collega Roberta Bonanno, classificatasi seconda. Chi è questo simpatico bambino? Si, è proprio Marco Carta! Uno scatto dolcissimo, quello condiviso dal cantante sardo sul suo profilo social, seguito da ben 199 mila followers. Una carriera ricchissima, quella di Marco, iniziata proprio dodici anni fa con la vittoria di Amici 7, a cui è seguito il trionfo al Festival di Sanremo, l’anno successivo.

Oggi Marco è uno dei cantanti più amati ed apprezzati del nostro panorama musicale. E, come avete potuto intuire, è molto seguito anche sui social! Cosa aspettate a unirvi ali suoi followers? Il suo profilo è ricco di contenuti interessanti, non perdetevelo!