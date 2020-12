Amici, scintille tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: volano parole grosse

Scintille tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli nella puntata odierna del talent show Amici: volano parole grosse tra i due professori

Amici è un talent show in onda in Italia dal 22 settembre 2001. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi. Con venti edizioni all’attivo è il talent show più longevo della televisione italiana. In questi venti anni si è rivelato una vera e propria fucina di talenti. Tantissimi cantanti, che oggi sono in cima alle classifiche musicali, sono stati formati proprio nella scuola di Maria De Filippi. Da qualche settimana è iniziata la ventesima edizione del talent show. Chi sarà il futuro vincitore del programma?

Amici, scintille tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: cos’è successo

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata della ventesima edizione di Amici. Durante la fase della scuola, gli allievi del programma devono esibirsi con in palio la felpa e i professori decidono se riconsegnarla oppure se toglierla. Nella puntata odierna, Kika ha sfidato un’altra cantante per riconquistare la felpa. La sfida è stata voluta da Anna Pettinelli. Prima dell’esibizione c’è stato un duro battibecco tra la professoressa e il suo collega Rudy Zerbi. Quest’ultimo non ha accettato le motivazioni della Pettinelli e l’ha attaccata duramente, spalleggiato anche da Arisa, coach dell’allieva Kika.

Più tardi poi c’è stato un altro duro scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La professoressa, infatti, ha commentato l’esibizione dell’allievo Leonardo, che si è esibito con il suo inedito. Anche questa volta, Zerbi non ha digerito le parole della sua collega e addirittura ha usato un termine forte: “Mi sembra una leccata di c**o nei confronti di Canova“. La Pettinelli ha cercato di discolparsi, ma anche questa volta sembra averla spuntata Zerbi, supportato anche dagli applausi del pubblico.