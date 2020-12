Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra: perchè si sono lasciati

Andrea Zenga ed Alessandra Sgolastra: perchè si sono lasciati.

E’ stata sicuramente una delle coppie più amate e seguite del famosissimo programma Temptation Island. Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra hanno partecipato alla trasmissione, mettendo alla prova il loro amore. Un percorso di 21 giorni difficile, fatto di alti e bassi. Arrivati al falò finale, per le troppe incomprensioni, la coppia decise di non uscire insieme, sorprendendo i telespettatori. In seguito però, i due sono tornati insieme, inaspettatamente. Sembrava che l’amore fra Andrea e Alessandra andasse a gonfie vele. Sui social, molto spesso aggiornavano i follower con scatti insieme, bellissimi e dolcissimi. Purtroppo, però, la coppia è definitivamente scoppiata quest’anno, precisamente qualche mese fa: perchè si sono lasciati. Entriamo nel dettaglio.

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra: dopo il ritorno di fiamma, la rottura

Una coppia che ha fatto sognare tanti italiani, all’epoca, a Temptation Island, Andrea Zenga E Alessandra Sgolastra hanno dimostrato di provare un forte sentimento, anche se alla fine, durante il falò, per scelta soprattutto dell’uomo, uscirono separati. Ma dopo qualche tempo, hanno annunciato il loro ritorno. Giovanissimi e bellissimi, hanno fin da subito appassionato i telespettatori dell’amatissimo programma. Purtroppo, a quanto pare, i due si sono lasciati proprio quest’anno, nei mesi precedenti. La decisione sembrerebbe essere stata presa di comune accordo. Infatti, Andrea, con un messaggio tramite instagram rivelò ai fan i fatti. Zenga sostenne di non aver parlato prima di questa rottura per la difficile situazione vissuta dal nostro Paese. Fra i due non sembra esserci stato nessun litigio, stando alle parole dell’uomo, ma una decisione giusta presa per entrambi.

Sembrerebbe quindi che la rottura non sia dovuta a problemi o discussioni, anzi, è stata una scelta condivisa. Questo il motivo che ha spinto i due a lasciarsi definitivamente.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui