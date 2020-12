In questo articolo parliamo di Sirio Campedelli, fidanzato e futuro marito di Marco Carta: un grave lutto ha segnato la sua vita

Marco Carta è un cantante sardo, originario di Cagiari. Ha cominciato la sua carriera nel 2008, grazie alla vittoria nel talent show Amici di Maria De Filippi. Raggiunge l’apice del successo nel 2009 con la vittoria del Festival di Sanremo 2009 con il brano “La forza mia“. Nel corso della sua carriera ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui vari TRL Awards e Wind Music Awards, due Venice Music Awards, due Kids’ Choice Awards, due Latin Music Italian Awards, un Premio Barocco, un Premio Roma Videoclip. Riguardo alla sua vita privata, Carta ha fatto coming out circa due anni fa a Domenica Live. Sappiamo, inoltre, che è fidanzato da circa sette anni con Sirio Campedelli. Di seguito vi parliamo del suo fidanzato, nonché futuro marito.

Chi è Sirio Campedelli?

Sirio è il fidanzato, nonché futuro marito, di Marco Carta. I due pare siano fidanzati dal 27 agosto del 2013, com’è testimoniato sui social. La storia d’amore, dunque, potrebbe essere nata ancor prima della partecipazione del cantante all’Isola dei Famosi e del furto alla Rinascente che l’ha visto – suo malgrado – protagonista. Sirio ha ventiquattro anni ed è nato a Verona. Si è diplomato al Liceo classico e si è iscritto poi all’Università degli Studi di Milano per frequentare il corso di Organizzazione e Risorse Umane. Com’è possibile leggere dal suo profilo Linkedin, ha lavorato come addetto alle vendite per diversi negozi di abbigliamento di alta moda. Attualmente lavora per il negozio di Giambattista Valli. Del resto sappiamo veramente poco del fidanzato nonché futuro marito di Carta. Il ragazzo, infatti, è lontano dal mondo dello spettacolo e, almeno per il momento, non ama esporre la sua vita privata. Sappiamo, però, che la sua vita è stata scandita da un gravissimo lutto. Come raccontato dal cantante durante un’intervista a Live – Non è la D’Urso, Sirio ha perso il padre per una grave malattia. Sono stati mesi terribili, che Sirio è riuscito a superare solo grazie all’aiuto del fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Carta (@marcocartaoff)

Sempre Marco Carta, nell’intervista rilasciata a Verissimo, ha dichiarato di amare immensamente il suo fidanzato Sirio Campedelli e di volerlo sposare non appena la pandemia sarà terminata. “Ormai sono pronto” – ha dichiarato Carta da Silvia Toffanin – “ma aspetto la fine della pandemia per poter festeggiare con familiari e amici”. Il cantante ha poi aggiunto: “Io e Sirio stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati, lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili”.