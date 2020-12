Cristiano Malgioglio, ricordate com’era da giovane? Dimenticate il ciuffo bianco.

L’amatissimo Cristiano Malgioglio è da poco entrato nella casa del Grande Fratello Vip, in veste di ospite speciale. Il suo ingresso non poteva di certo passare inosservato, fin da subito ha conquistato i telespettatori con la sua accesa allegria e simpatia. Possiamo dire, che il grandissimo cantautore ha già collezionato moltissime perle, tutte incredibilmenti divertenti. Il pubblico è in visibilio per la sua entrata in casa, e la speranza che possa diventare un concorrente a tutti gli effetti è alta, ma tutto dipende da Cristiano. Sono trascorsi solo pochi giorni, ma subito è apparsa evidente la sua amicizia con Tommaso Zorzi, anzi, a dire il vero, sembra proprio che i due abbiano creato una certa intesa, tanto che il concorrente ha anche confessato all’ospite una rivelazione inaspettata. Conosciamo da anni Malgioglio con il suo amatissimo e fantastico ciuffo bianco, ma ricordate com’era da giovane?

Malgioglio, ricordate com’era da giovane?

E’ uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti, grazie alla sua personalità tanto fresca e scoppiettante. Cristiano Malgioglio, da qualche giorno, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Un’altalena di emozioni, risate, e una ventata di musica ha portato nel reality. Ad oggi, conosciamo il cantautore col suo particolare e ormai noto ciuffo bianco. Ma ricordate com’era da giovane? Dimenticate questo attuale look, perchè resterete senza parole. Come potete ben osservare in foto, Cristiano appare in uno scatto di qualche anno fa, con lunghi e folti capelli ricci, e scuri. Un look decisamente diverso, ma pur sempre apprezzatissimo.

La foto è sicuramente di qualche anno fa, infatti, appare giovanissimo. Malgioglio, come abbiamo anticipato, è entrato al Grande Fratello Vip, in veste di ospite. Prima del suo ingresso, ha confessato di voler iniziare questa avventura per socializzare, dato che l’emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro Paese, ha costretto, necessariamente, a mitigare i rapporti sociali. Un modo per il cantautore per tornare ad abbracciare e circondarsi di persone.

