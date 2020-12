Elisabetta Gregoraci al GF VF, il suo abito ha colpito tutti: sapete quanto costa? Il prezzo esatto del vestito indossato in puntata.

Una puntata ricca di emozioni, quella del GF Vip in onda ieri sera, su Canale 5. Una puntata durante la quale i vip hanno dovuto comunicare la propria decisione in merito alla permanenza nella casa. Dopo l’annuncio del prolungamento del reality, infatti, ai concorrenti sono stati concessi alcuni giorni per scegliere se restare in casa fino alla nuova data finale, che sarà a febbraio 2021, o abbandonare il gioco adesso. A lasciare la casa definitivamente sono stati Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, però, resterà in casa fino a lunedì, per salutare al meglio gli amici e in particolare Pierpaolo. E, per l’ultima puntata serale al GF Vip, la showgirl calabrese ha sfoggiato un mini abito da urlo, che ha colpito tutti! Curiosi di scoprire quanto costa? Ve lo sveliamo subito!

Elisabetta Gregoraci al GF Vip, il suo abito ha colpito tutti: ecco quanto costa

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. È la prima volta che la conduttrice si è messa in gioco in un reality show ed ha deciso di farlo proprio nella casa più spiata della tv. Dove, puntata dopo puntata, ha sfoggiato abiti davvero da sogno! Come quello indossato ieri sera, la sua ultima puntata del GF Vip. Si tratta di un mini dress senza bretelle, caratterizzato da una gonna ricoperta di voluminose ruches. Curiosi di scoprire di più sull’abito? Si tratta di un capo firmato Elisabetta Franchi: più volte la Gregoraci ha scelto questo brand per le sue serate al GF Vip. Il prezzo del vestito è di 499 euro, come riporta il sito ufficiale del marchio.

Insomma, Elisabetta sa sempre come farsi notare, fino all’ultimo! Come abbiamo anticipato, Elisabetta resterà in casa ancora un po’, partecipando alla festa di questa sera e trascorrendo un ultimo giorno in cucurio con Pierpaolo Petrelli. E a voi è piaciuto il suo percorso al GF Vip?