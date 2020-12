Gerry Scotti in versione rock: look fantastico, non l’avreste mai immaginato.

Negli ultimi tempi si è molto parlato di lui, infatti, come sappiamo, il mitico Gerry Scotti ha contratto il coronavirus, e ha trascorso qualche giorno in ospedale. Per fortuna, si è ripreso, e una volta che ha superato il covid, ha potuto assistere anche alla finale di Tu si que vales. Gerry è certamente uno dei conduttori più amati e seguiti, solare, divertente e sprint! Amato da un pubblico che non conosce confini. Proprio nella puntata di oggi, sabato 5 novembre, è stato ospite nel seguitissimo programma Verissimo, presentato dalla bravissima e bellissima Silvia Toffanin. Scotti ha raccontato i momenti vissuti durante la malattia da coronavirus, confessando di aver trovato molto conforto in Carlo Conti e Iva Zanicchi. Infatti, anche Iva e Conti hanno contratto il Covid, e sono stati ricoverati in ospedali diversi. Zio Gerry è sempre apparso con un aspetto molto serio e affascinante. Ma In una foto apparsa sul suo profilo instangram si è mostrato in una versione decisamente rock.

Gerry Scotti in versione decisamente rock: incredibile look

Come abbiamo appena anticipato, Gerry Scotti è sempre apparso con un look serio e affascinante, spesso è apparso vestito in giacca, molto elegante. Ma in una foto apparsa sul suo profilo social, si è mostrato completamente diverso. Come potete ben notare, mostra un look decisamente rock, bandana in testa e occhiali da sole. Zio Gerry ha completamente stravolto il suo stile e ha così sorpreso i suoi follower con uno scatto fantastico. A quanto pare, un modo per ringraziare i 100 mila follower raggiunti, come lo stesso conduttore ha scritto in basso all’immagine. Un vero e proprio colpo di scena!

La foto in poco tempo ha raccolto tantissimi like, e molti sono stati i commenti ricevuti, tutti ovviamente apprezzamenti per l’amatissimo presentatore. Gerry Scotti continua a riscuotere grande affetto, è sicuramente uno dei conduttori più amati. L’immagine pubblicata non è passata inosservata, una vera sorpresa per i suoi migliaia di fan.

