GF Vip, avete mai visto il padre di Stefania Orlando: chi è e cosa fa

Stefania Orlando è una dei concorrenti della nuova edizione del GF Vip ed è molto amata dal pubblico: avete mai visto suo padre, ecco chi è e cosa fa.

La bellissima Stefania Orlando è una dei concorrenti più amati della nuova edizione del GF Vip. Sempre schietta, sincera e onesta, ha creato un legame splendido con Tommaso Zorzi e la loro amicizia è molto amata dal pubblico. Nel suo percorso all’interno del programma abbiamo imparato a conoscerla e lei si è raccontata, commuovendo il pubblico in diverse occasioni. Sposata felicemente con Simone Gianlorenzi, che l’ha sorpresa nella casa del GF Vip, la celebre showgirl ha parlato spesso dei suoi genitori, dell’educazione che ha ricevuto e del suo rapporto con entrambi. Avete mai visto il padre di Stefania Orlando: ecco chi è e cosa fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stefania Orlando, ecco chi è suo padre

La dolce Stefania Orlando è un’artista dotata di una grande cultura e intelligenza. Non solo showgirl, ma anche cantante, di recente nella casa ha risuonato il suo singolo “Babilonia”. Durante il suo percorso, ha spesso parlato dei suoi genitori, raccontando con molta tenerezza il periodo della sua infanzia e adolescenza. Stefania Orlando ha spiegato che suo padre, Pietro Romano Orlando, è stato un giudice, professore universitario e avvocato. La sua passione, però, è sempre stata la musica: pare infatti che suonasse la chitarra. La showgirl ha anche raccontato che, quando scelse di lavorare come agente immobiliare e lasciare casa, i genitori erano ovviamente in ansia per la sua decisione. Per fortuna, la talentuosa Stefania Orlando ha raggiunto il grande successo che meritava. Ha anche un fratello maggiore, Fabio Massimo. Ad oggi, la showgirl si trova ormai da oltre due mesi nella casa del GF Vip ed è stato annunciato il prolungamento del programma fino al mese di Febbraio 2021.

In questi giorni, i concorrenti del GF Vip si sono confrontati in merito alla decisione di rimanere o meno fino a Febbraio. Hanno avuto la possibilità di fare alcune telefonate necessarie per comprendere la situazione. Stefania Orlando sembra propensa a continuare la sua avventura e i fan non potrebbero esserne più felici. E voi, avevate mai visto il padre della famosa showgirl?

