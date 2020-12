GF Vip, inaspettato retroscena: cosa faceva Malgioglio prima del successo

Cristiano Malgioglio ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip e ha portato una ventata di allegria: sapete cosa faceva prima del successo, inaspettato retroscena.

Talentuoso cantautore, tra i più celebri e iconici del panorama artistico, Cristiano Malgioglio non smette mai di stupire. Originario di Ramacca, classe 1945, è stato l’autore di alcuni dei più straordinari brani musicali del nostro paese. Impossibile non citare solo alcuni dei grandi nomi per cui ha scritto. Mina, Marcella Bella, Patty Bravo, Dori Ghezzi, Rita Paone e moltissimi altri. Riassumere la sua immensa carriera sarebbe impossibile senza omette qualche dettaglio fondamentale. Cristiano Malgioglio ha da poco fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip, prendendo parte al programma per la seconda volta: ecco un inaspettato retroscena sul suo passato, cosa faceva prima del grande successo. Scopriamo tutti i dettagli.

Cristiano Malgioglio, retroscena inaspettato: prima del successo

Dotato di un’innata predisposizione al palcoscenico, Cristiano Malgioglio riesce sempre a catalizzare l’attenzione in qualsiasi circostanza o evento. Come accaduto per il suo ingresso nella casa del GF Vip avvenuto nel corso dell’ultima puntata. Il celebre cantautore ha portato con sé una ventata di allegria che ha aiutato gli altri concorrenti in un momento particolarmente delicato. Gli inquilini devono, infatti, decidere se continuare la loro avventura dopo l’annuncio che il GF Vip è stato prolungato fino a Febbraio. Le sue “perle” sono già virali e spopolano sui social. C’è un grande retroscena sul passato di Cristiano Malgioglio di cui molti non sono a conoscenza: che cosa faceva prima del successo? Ebbene il talentuoso cantautore, dopo aver lasciato la Sicilia si trasferisce a Genova. Qui, infatti, vive la sorella. Per i primi tempi, Cristiano Malgioglio ha lavorato alle Poste e aveva la mansione di smistare la corrispondenza. A Genova, entrerà poi in contatto con alcuni grandi nomi della scuola genovese e, trasferitosi a Miliano, inizierà la sua iconica carriera.

E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena su Cristiano Malgioglio? Ricordiamo che, al momento, gli altri inquilini della casa del GF Vip non sanno che il cantautore è un concorrente ufficiale. Sono convinti che si tratti di un ospite a sorpresa.

