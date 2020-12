GF Vip, alcuni concorrenti hanno deciso di non continuare la loro avventura come Elisabetta Gregoraci che si ritira, ma è ancora dentro la casa: c’entra Pierpaolo Pretelli.

Una puntata molto forte, che ha segnato un grande cambiamento per il GF Vip. In un turbinio di avvenimenti, tra cui la rivelazione del preferito del pubblico che è risultata la bella Dayane e l’annuncio ufficiale che Giacomo Urtis è un nuovo concorrente a tutti gli effetti. Il momento più difficile, però, è stato senza dubbio quella della decisione ufficiale che i concorrenti hanno dovuto prendere: restare o abbandonare, dopo la notizia del prolungamento del programma. Tra i concorrenti che hanno scelto di tornare a casa c’è Francesco Oppini che è uscito ieri sera e abbiamo assistito alla reazione di Tommaso Zorzi, suo grande amico. Anche Elisabetta Gregoraci si ritira, ha scelto di non continuare la sua avventura al GF Vip, ma si trova ancora dentro la casa: ecco perché, c’entra Pierpaolo Pretelli.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci si ritira ma resta in casa: il motivo è Pierpaolo Pretelli

Alfonso Signorini ha fatto il possibile per convincere i concorrenti a rimanere. In particolare con Elisabetta Gregoraci, tanto da averla fatta uscire momentaneamente dalla casa del GF Vip per parlarle di persona, in studio. Nonostante tutti, la showgirl ha spiegato che la mancanza di suo figlio è troppo forte e, da mamma, ha preso la decisione di lasciare. Tuttavia, ha accolto la proposta di Alfonso Signorini di trascorrere ancora qualche giorno dentro la casa del GF Vip per chiarire il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Elisabetta Gregoraci ha quindi accettato di passare una notte nel cucurio insieme al giovane. Scopriremo se questo tempo trascorso insieme sarà utile ai due per tirare le fila del loro legame.

Una decisione davvero coraggiosa da parte di Francesco Oppini ed Elisabetta Greograci, che sono stati due personaggi davvero importanti in questa edizione del GF Vip.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui