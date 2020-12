GF Vip, Francesco Oppini torna sui social: a riprenderlo di nascosto è proprio lui; ecco cosa è apparso poco fa su Instagram.

Una puntata ricca di emozioni intense, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui i vip sono stati messi davanti ad una durissima decisione: restare in casa anche dopo aver saputo del prolungamento del reality o abbandonare il gioco? Una scelta sofferta per i concorrenti, divisi tra la voglia di non mollare e il desiderio di ritornare dai propri affetti. Ad abbandonare il gioco definitivamente, alla fine, sono stati Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Quest’ultimo ha dovuto separarsi da Tommaso Zorzi, con cui ha costruito un’amicizia davvero speciale nella casa. Ai fan di Francesco, ora, non resta che seguirlo attraverso i suoi canali social. E proprio poco fa l’ex concorrente è apparso nelle stories Instagram di un suo ex coinquilino…diamo un’occhiata!

GF Vip, Francesco Oppini torna sui social: a riprenderlo di nascosto è Enock

Francesco Oppini è tornato sui social! Ma non sul suo profilo! Proprio così, la prima apparizione di Francesco su Instagram è arrivata attraverso il profilo Instagram di Enock Barwuah. Il fratello di Balotelli è stato una delle persone con cui Oppini ha legato maggiormente nella casa e ieri si sono incontrati di nuovo, dopo l’abbandono di Francesco. E quest’ultimo è stato ripreso proprio da Enock mentre si trovano in treno, probabilmente di ritorno a casa dopo essere stati al GF. Un siparietto divertente, nel quale Enock “rimprovera” all’amico di farsi tutto il viaggio col cellulare in mano. “Ragazzi usciti si torna alla dura realtà!“, esclama Oppini, salutando tutti. Ma Francesco, fuori dalla casa, potrà rendersi conto anche dei tanti sostenitori che lo hanno appoggiato, durante il suo percorso al GF Vip 5.

Nella casa, intanto, Tommaso non ha preso affatto bene l’uscita del suo amico, sopratutto perché è avvenuta ieri sera, senza preavviso. Per sentire di meno la sua mancanza, questa notte Tommaso ha scelto di dormire nel lato del letto occupato fino a ieri da Francesco. Che dire, davvero un legame fortissimo quello tra i due amici. E voi, state seguendo questa edizione del Grande Fratello Vip? Chi sono i vostri vipponi preferiti tra quelli ancora in gioco?