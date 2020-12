La faida che ha visto protagoniste Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al GF Vip sembra ormai acqua passata, ma spunta un commento sui bracciali della showgirl: “Mi pago cinque vacanze”

Tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi c’è stato un attrito generato da alcuni messaggi che la influencer avrebbe inviato a Flavio Briatore. L’argomento è venuto fuori nella casa del GF Vip e le ha viste protagoniste di uno scontro molto acceso. Nel corso dell’ultima puntata, la showgirl ha annunciato ufficialmente il suo ritiro, sebbene al momento sia ancora in casa. Tra le varie clip che riguardano ciò che accaduto tra le due, una in particolare ha catalizzato l’attenzione dei fan. Il commento di Giulia Salemi riguarda i bracciali che Elisabetta Gregoraci ha indossato in diverse occasioni al GF Vip: “Mi pago cinque vacanze”. Vediamo i dettagli.

GF Vip, Giulia Salemi parla dei bracciali della Gregoraci

Come ha rivelato Novella 2000, gli accessori che Elisabetta Gregoraci ha indossato oltre ad essere straordinariamente belli hanno anche un certo costo. Pare si tratti di alcuni pezzi di Cartier, ciascuno per un valore di quarantaseimila e quattrocento euro, undicimila e cinquecento euro e settemila centocinquanta euro. A notare i preziosissimi bracciali non è stato solo il pubblico, ma anche Giulia Salemi. L’influcencer è rimasta particolarmente toccata dal loro confronto perché convinta che fuori sia passato un messaggio sbagliato su di lei. Per questo motivo, parlando con Selvaggia Roma, avrebbe spiegato che Elisabetta Gregoraci non riesce a comprendere alcune “dinamiche” economiche poiché non avrebbe problemi in tal senso. “Dammi uno dei tuoi bracciali, mi pago cinque vacanze” ha detto, in modo ironico, riferendosi alla showgirl. La clip video è stata riportato su diversi profili social, tra cui quello di Ghetto Trash.

Un commento ironico, quello di Giulia Salemi, che ha però colpito molto il web. Voi cosa ne pensate?